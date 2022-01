Tercer Piso

audima

Los otros números. A juzgar por la forma en que el gobernador Rubén Rocha Moya atajó los cuestionamientos sobre el primer caso de flurona en la entidad, que es una combinación de síntomas de covid-19 y de influenza, fue evidente que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, o no lo había informado o no le dio detalles. Y es que al preguntarle en un evento público sobre la llegada a Sinaloa de esta combinación, Rocha dijo primero que no se tenía ningún caso, luego intentó recomponer diciendo que eran “casos presuntivos”, y remató diciendo “son presuntivos, mientras no ocurran dos, tres, necesitamos que haya algunas otras incidencias”. Un poco más tarde Cuen Ojeda confirmaría el caso y que fue detectado el 6 de enero, un paciente de 36 años cuya evolución fue satisfactoria y no presentó mayor problema.

Lo alcanzó. El coronavirus le había pasado rozando hasta que le pegó al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Ayer en la mañana dio a conocer a los ahomenses que la prueba de covid-19 le salió positiva, por lo que se aisló. Desde el patio de su casa, mediante un video que subió a las redes sociales, Vargas Landeros señaló que pese a que está contagiado se “siente bien, perfectamente bien”. Por eso, desde ahí seguirá ejerciendo sus funciones. La semana pasada se había hecho la prueba por salir contagiados sus principales colaboradores, como el secretario de la comuna, Genaro García Castro; el director de Inspección y Normatividad, Enrique López Miranda, entre otros, y le había resultado negativa. Ayer se la volvió a tomar por estar en constante contacto con la gente y resultó contagiado. Como muchos, no se sabe en dónde “pepenó” el virus porque traía una agenda movida. Incluso, hasta en el operativo del alcoholímetro se involucró el pasado fin de semana. Lo cierto es que ya está aislado, en tratamiento médico y previsto que en tres o cuatro días reincorporado a sus funciones.

Así será. Dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2022, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se ha garantizado una partida presupuestal de 1.2 millones de pesos. La cifra ha sido criticada por los ediles de oposición, quienes han señalado otras prioridades, como la solución del creciente déficit de luminarias en las colonias y la descoordinación de los semáforos, además de los gastos emergentes provocados por la pandemia del covid-19. Sin embargo, el munícipe morenista fue enfático en advertir que no reasignará el presupuesto de viajes, pues tiene una agenda amplia de viajes para la promoción de Mazatlán como destino turístico y de inversiones.

Exigen atención. Productores agrícolas de Guasave andan con la incertidumbre que ya se está en el mes de enero y el Gobierno del Estado aún no les define el apoyo que les dará para el pago de las coberturas de maíz, así como tampoco se han fijado las bases para la comercialización del básico, y las cosechas se levantarán a finales del mes de abril. Consideran que este es el momento justo cuando debería de darse una reunión entre el gobernador y autoridades de Segalmex y de la Secretaría de Agricultura, todo con el fin de anticiparse a situaciones que pudieran darse a la hora de comercializar los granos, y como el año pasado las bases del maíz se fijaron en 38 dólares por tonelada, para este se espera que no sean menos de 42, de ahí la urgencia que el gobernador los atienda y cumpla con todas las promesas que hizo a favor del sector.

Grave situación. La difícil situación financiera que ha atravesado la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) parece no tener fin, pues luego de una serie de apoyos y préstamos que ha venido solicitando, el gerente de la paramunicipal, Enrique Román Cruz Gastélum, ahora ha señalado que requieren el respaldo del Gobierno del Estado para que los apoyen con un subsidio de entre el 40 y 60 por ciento mensual para el pago del servicio de energía eléctrica, una situación más que evidencia la falta de recursos de la Junta, misma que viene arrastrando un adeudo de 40 millones de pesos, cuenta con maquinaria defectuosa y no logra ser autofinanciable.