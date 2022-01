Tercer Piso

audima

Van por la ASE. Los diputados locales, pasistas y morenistas no quitan el dedo del renglón en su afán por sacar de la Auditoría Superior de Sinaloa (ASE) a Guadalupe Félix Rivera, a quien señalan de raquíticos resultados y encabezar un equipo que no ha recuperado ni un peso, como si hubiera alguna administración de la ASE que sí haya recuperado recursos. La realidad es que todo lo que al interior de organismos autónomos huela a PRI, la actual legislatura liderada por legisladores moreno-pasistas, buscarán la forma de cambiar de mandos. En este caso, con la iniciativa para reestructurar la ASE, proponen como causales para la remoción de su titular el hecho de aceptar la injerencia de partidos políticos en el ejercicio de sus funciones, la obstaculización del trabajo de la Unidad Técnica de Evaluación (el auditor de la ASE) y omitir la presentación de denuncias o querellas por conductas que puedan ser constitutivas de un delito. La realidad es que se busca un auditor o auditora a modo.

Comparsa. Dicen que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, no podía perder su estilo de acomodaticio al poder en turno: ya se fue a la cargada con la bancada morenista en el Congreso del Estado. Ayer ofreció una conferencia de prensa para respaldar la posición de oponerse a la reducción de 40 diputados locales a 30, como está legislado y que pronto entraría en vigor. Ahora le pone todos los peros a esa reforma, lo que no hizo cuando esa iniciativa la planteó el ahora exgobernador Quirino Ordaz Coppel. En ese entonces era otro su discurso. Ahora es distinto, pero que no convenció a muchos. También le pidió a los legisladores la destitución de la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, por la falta de resultados, proyecto que ya lo cantaron desde hace rato los legisladores morenistas. O sea, se monta en esos temas para quedar bien con los que tienen ahorita el sartén por el mango.

Simulación. El fin de semana, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se reunió en Mazatlán con el priista y excandidato a la alcaldía, Fernando Pucheta. Ante una comitiva de colaboradores y simpatizantes expuso algunos planes de inversión y obras. Luego, admitió la posibilidad de que Pucheta se integre al equipo de gobierno estatal. “Pregúntenle a él”, respondió el mandatario cuando se le preguntó si el excandidato del PRI formará parte del gabinete. El caso tiene su punto polémico en la animadversión que la reunión, al parecer, causó en el presidente municipal, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Aun cuando asegura que no tiene ningún problema con Pucheta, el polémico Químico recordó ayer que este tiene al menos seis demandas pendientes por supuestas irregularidades administrativas cometidas durante el tiempo que duró en el ayuntamiento de ese puerto.

Rechazan propuesta. Ante la advertencia de autoridades municipales en Guasave, de que muy pronto se estará exigiendo el certificado de vacunación anticovid para poder accesar a los diversos establecimientos en la ciudad, los dirigentes de Canaco y Canirac se mostraron en contra de esa medida, ya que con ello se violan los derechos humanos, pues ninguna ley exige tal requisito, además se tiene el ejemplo del municipio de Mazatlán, donde generó mucha polémica esa decisión. El líder de Canirac reveló que de por sí ya están sufriendo una baja en las ventas en el sector restaurantero con la medida de no permitir la entrada a menores de 12 años, ya que las familias mejor se van al saber la medida, por eso consideran que eso de querer pedir ahora el certificado de vacunación, solo les va a generar más problemas en sus negocios.

Con algunas fallitas. Aún sin ser entregada, pero sí supervisada y visitada en varias ocasiones ha estado la planta potabilizadora ubicada en la comunidad de Capomos, en el municipio de Angostura, por las exautoridades estatal y municipales que avalaron la construcción. Sin embargo, Míriam Rocío Castro presentó la evidencia de una filtración que afecta de manera directa la infraestructura de esta obra que pretende abastecer de agua a siete comunidades del vecino municipio. Ante esto, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Javier Sánchez Espinoza, aseguró que se hará saber a la empresa constructora de esta problemática porque esta obra no es la única falla que se le ha detectado, sino que además la calidad está a simple vista.