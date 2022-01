Tercer Piso

audima

Salud, mal y de malas. Justo ayer que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dio positivo a covid-19, su equipo de comunicación optó por restringir a la prensa en el grupo de difusión de WhatsApp, esto luego de que un día antes surgieran una serie de reclamos y sugerencias para agilizar la liberación de los reportes diarios de covid. El argumento del equipo de prensa de la SSA fue que la restricción se debía a solicitudes de otros compañeros de los medios, pero que quien tuviera alguna petición la podía externar de forma particular. La realidad es que no soportaron los reclamos por la tardanza, pues el martes liberaron el reporte pasada la media noche, y el miércoles también demoraron en su liberación. Finalmente ayer la información llegó a temprana hora. Aclarar que se trata del mismo canal de difusión (WhatsApp) con el que operó el equipo del exsecretario Efrén Encinas, y en ningún momento hubo restricciones de ningún tipo.

Corte parejo. Las medidas que se han implementado se están quedando cortas para contener el coronavirus, ya que hasta a la clase gobernante les está pegando. Ahora el que resultó positivo a la prueba covid-19 es el diputado local ahomense César Ismael Guerrero. Se supo porque justificó su ausencia a la sesión del Congreso. Así, todos los legisladores morenistas de Ahome se contagiaron: Juana Minerva Vázquez, Cecilia Covarrubias y José Manuel Luque Rojas ya habían sido “tocados” por el virus. Los que la han librado hasta ahorita son la legisladora priista Deisy Judith Ayala Valenzuela y la pasista Elizabeth Chía que dicen que ayer se mostró preocupada porque “su padrino político”, el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, salió contagiado. O sea, se contagian quienes promueven que se cumplan con los cuidados para combatir el virus.

Corte parejo. Malas noticias para el sector pesquero de Mazatlán, de Sinaloa y de México. Por actividades de pesca ilegal en aguas estadounidenses, además de captura incidental de tortugas marinas, a partir del 7 de febrero las embarcaciones pesqueras con bandera mexicana tienen prohibido el ingreso a puertos de los Estados Unidos. La medida fue advertida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), luego de entregar el reporte bianual al Congreso de ese país. La decisión tiene serias implicaciones para la industria pesquera de México, pues los Estados Unidos es el mercado más grande del mundo para la exportación de productos pesqueros. Apenas el 1 mayo, México perdió la certificación del camarón por la pesca incidental de la tortuga marina y desde entonces se han hecho el esfuerzo por lograr las anuencias comerciales de la Unión Americana.

Segunda oportunidad. En la región de Guasave ya son 105 maestros del SNTE 53 los que han dado positivo a covid-19 en lo que va del año, aunque dentro de lo bueno es que ninguno está grave, pero la incertidumbre que tienen es qué va a pasar con ellos y la vacuna de refuerzo que ya se les está aplicando en la ciudad de Guamúchil, pues por obvias razones van a perder esa valiosa oportunidad. El líder del SNTE 53 en los municipios de Guasave y Sinaloa adelantó que se va buscar que en próximas campañas sean atendidos como rezago, ya que se gestionó mucho para llegar a este momento, y no les parece justo que esos compañeros se queden sin el biológico por haberse infectado en estos días, así que ya veremos si les llega esa segunda oportunidad, sobre todo porque la vuelta a las clases presenciales parece estar cada vez más cerca.

Palabras de más. En la visita del gobernador Rubén Rocha Moya a Mocorito dijo que ya había acompañado a los maestros en el arranque de la vacunación, y se refirió a ellos que estaban agringados porque no querían la segunda dosis de Cansino, pero con esa dosis de Moderna que les acaban de poner no hay pretexto para el regreso a clases presenciales. Y aunque reconoció que los líderes del SNTE 53 le han venido haciendo grilla porque de manera interna tienen un pleito por la dirigencia sindical y han tomado de pretexto el tipo de vacuna, pero que ha sido un argumento para que los contrarios no le saquen ventaja. Dijo “les importa un comino el covid, ni les importa que las maestras y los maestros se contagien, están buscando mantener el poder y luchan por eso y eso no es bueno, porque eso deforma la calidad humana”. Y luego le siguió “que me disculpen porque al rato me van a decir, algo pero pues bueno ya lo dije y ni modo”.