Tercer Piso

Solo buenas intenciones. Sigue pasando el tiempo y aunque familiares con personas desaparecidas fueron los primeros en ser atendidos por el gobernador Rubén Rocha Moya tras tomar protesta aún no se ve trabajo por parte de las autoridades para prevenir los “levantones” o bien para dar con los desaparecidos. Por parte del personal de la Fiscalía todo sigue igual, los familiares van y denuncian la desaparición de su ser querido, se toma el reporte, pero no salen a buscar de inmediato a la víctima del delito. Es más ni siquiera les pasan las fichas de los desaparecidos a las corporaciones policiales. Mucho falta por hacer en este tema porque todavía las personas armadas llegan como si nada a cualquier punto de la ciudad y se llevan a las personas a plena vista de los ciudadanos, pero ninguna corporación los detecta y la famosa coordinación con las autoridades estatales dónde está, al igual que el compromiso del gobernador que se iba a buscar que en Sinaloa no hubiera una sola persona desaparecida más.

El relevo. Se habla que la renuncia de Faustino Hernández como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, se oficializará hoy ante los presidentes de los comités municipales campesinos y toda la estructura de la organización. Su anuncio es lo de menos porque desde hace un par de días ya se sabe. Lo importante es saber para dónde va y quién llega por él. La intención de meter a calzado a Aarón Verduzco parece que se “engüeró” porque los líderes de las estructuras cenecistas están arropando a uno de ellos: al ahomense Miguel Ángel López Miranda. En realidad, las condiciones internas están para este porque los cenecistas ya no tienen un jefe político que dé línea para tal o cual personaje. Así, los líderes de la organización tienen un margen de independiente en la decisión salvo que reconozcan como su “gurú” al senador Mario Zamora Gastélum que, dicen, impulsa a Aarón Verduzco.

Ni sí, ni no. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dejó ambigua la posibilidad de que el Carnaval de Mazatlán 2022 sea cancelado por representar un riesgo para la salud pública de los sinaloenses en medio de la pandemia del covid-19. De esa forma, el Ayuntamiento presidido por el morenista Luis Guillermo Benítez Torres mantiene la decisión de continuar con los preparativos para la fiesta. El munícipe porteño advirtió ayer que incluso en semáforo amarillo, la centenaria celebración se llevaría a cabo a partir del 24 de febrero y hasta el 1 de marzo.

Sí tendrán refuerzo. Los cerca de 130 docentes del SNTE 53 en Guasave, que no pudieron aplicarse la vacuna de refuerzo en la ciudad de Guamúchil por haber salido positivos, será en un lapso de dos meses cuando tengan la oportunidad de recibir el biológico de Moderna, y ya no tendrán que viajar, pues será aquí mismo donde se les aplique. El líder del SNTE 53 en los municipios de Guasave y Sinaloa reveló que los maestros que estén en esa situación, solo deberán presentar su respectiva solicitud de vacunación y el comprobante del examen covid donde dieron positivo al virus, y con eso podrán ser inmunizados con el refuerzo. José Manuel García Pérez también agregó de los 2 mil 200 profesores que se vacunaron, muchos presentaron efectos secundarios, como fiebre de hasta más de 38 grados, pero han ido mejorando.

¿Se subirá al barco? Quien la semana pasada sostuvo una reunión con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, es la exalcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien al parecer estuvo con el mandatario conociendo su proyecto para llevar el desarrollo al municipio costero. Aunque la expresidenta, antes de culminar su mandato, señaló que no tenía un proyecto político en puerta, se especula que podría subirse al barco de la 4T, aunque es un simple rumor; mientras tanto, no se tiene conocimiento que ostente o vaya a ocupar un cargo público.