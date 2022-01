Tercer Piso

audima

Despedidos por realizar “espionaje”. El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, confirmó desde la semanera que encabezó en representación del gobernador, que la administración ha dado de baja a 44 empleados de confianzas que estaban adscritos a la Dirección de Gobernabilidad Democrática porque realizaban actividades de espionaje y la visión de este nuevo gobierno es que “no se espiará a nadie, no se vulnerará el derecho a la vida privada de periodistas, de políticos ni de nadie”. Y aunque se le pidieron nombres de personas espiadas y la forma en que se hacía esta labor, el funcionario dijo que los empleados despedidos no dejaron rastro, pues borraron toda la información, pero añadió que no tenían ninguna función en específico asignada, por lo que asumen que realizaban espionaje y era de esperarse que no dejarían evidencias de una labor al margen de la ley. Aclaró que ninguna de estas “orejas” ha sido ni será reubicada, y que, si alguno está inconforme con su baja, que lo plantee por los canales institucionales, pues no tendrán cabida en esta administración.

Consumado. El ahomense Miguel Ángel López Miranda asumió la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa por Faustino Hernández Álvarez, que renunció. La llegada de López Miranda es para cumplir el interinato de Hernández Álvarez, pero dicen que hay consenso para su ratificación en marzo o abril para un periodo completo. Cuando menos es la postura firme de los dirigentes de los comités municipales campesinos y otros liderazgos de la estructura que tuvieron reunión plenaria en la organización en Culiacán. Sin embargo, al nuevo líder se le van a venir tiempos difíciles porque ya no va a tener los recursos para moverse. Ya no habrá la cuota-liga. Algunos dicen que el único atractivo de la organización es negociar candidaturas priistas en el 2024. Y si son pluris mejor. Lo que quedó en el aire es para dónde va Faustino Hernández, que solo dijo que trae unos proyectos.

No será su decisión. Con cita directa del artículo 65 de la Constitución del Estado de Sinaloa (referente a la facultad de la Secretaría de Salud para autorizar eventos masivos), el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, advirtió que con base a los análisis diarios sobre los infectados de covid-19, se encuentran tomando las decisiones competentes para el futuro de los eventos masivos y sobre el mismo regreso a clases. Esto tiene un interés directo para el Ayuntamiento de Mazatlán. Y es que es innegable la preocupación que causa en el gobierno estatal, la empecinada decisión del alcalde mazatleco, Luis Guillermo Benítez Torres, por llevar a cabo el carnaval a partir del 24 de febrero en medio de una de las peores pandemias que se recuerden. Todavía ayer, el munícipe morenista advirtió que esperará dos semanas más para decidir si se concreta la celebración masiva.

Semáforo verde. El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, en los municipios de Guasave y Sinaloa, adelantó que aún no se tiene en una fecha exacta de cuándo podrían volver a clases presenciales los alumnos de educación básica, pero es un hecho que no sería antes de que el semáforo epidemiológico esté en verde, pues sería muy arriesgado volver antes, ya que los menores de 13 años aún no están vacunados y no hay necesidad de exponerlos. Jaime Carlos Hernández declaró que serán las secretarías de Salud y Educación las que habrán de tomar esa determinación más adelante, pero por lo pronto todos seguirán con sus clases en línea, ya que sería un acto inconsciente el poner en riesgo a maestros y alumnos, regresando a las aulas antes de que baje la incidencia de contagios, es por ello que todos se deben seguir cuidando para tener un retorno seguro a las clases presenciales, y solo con el semáforo en verde tendrían esa confianza para volver a las escuelas.

Algo había en el aire. Desde el año pasado en una reunión, el secretario de Asuntos Laborales para la Educación Básica, Silvino Zavala Araujo, señaló que el gobierno estatal estaba queriendo ‘husmear’ en el proceso interno de elección de la nueva dirigencia, es por eso que ya había mandado mensaje directo al gobernador Rubén Rocha Moya para que mantuviera la distancia y el piso parejo en ese proceso que solo compete a la clase magisterial del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE 53). Pero con el mensajito que mandó directo en su última visita a Pericos, Mocorito, en donde señaló que a los líderes sindicales del SNTE 53 les importaba un comino los maestros si se contagiaban de covid-19 o no, sino lo que buscaban era mantener el poder, a lo que los líderes decidieron mantener el silencio y dejar que las acciones les diera la razón, como aseguran. ¿Será entonces que el Gobierno del Estado meterá las manos en el proceso interno de la dirigencia sindical?