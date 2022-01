Tercer Piso

audima

Echan abajo reforma electoral de Quirino. Los legisladores locales aprobaron ayer una reforma constitucional que deja sin efecto la que presentó en 2017 el hoy exgobernador Quirino Ordaz Coppel, la cual tenía la intención de reducir a 30 el número de legisladores, pero que no entró en vigor, por lo que finalmente la conformación del Congreso local se mantendrá como hasta ahora, con 40 diputados, 24 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 16 por la vía de la representación proporcional (plurinominal). Pero cómo estuvo el proceso, pues resulta que la reforma que le aprobaron en su momento a Quirino estaba programada para entrar en vigor el 1 de febrero próximo y hacerse efectiva para el próximo proceso electoral, pero justo ayer fue derogada por los legisladores locales, pues es obvio que dos legislaturas le han bastado a Morena, que ha sido mayoría en estas dos últimas, para entender que, más allá de la representación que garantizar estos espacios, 40 diputaciones son mejor que 30 y dan mayor margen de maniobra al momento de las negociaciones y los acuerdos políticos.

De risa. La mayoría de los ahomenses rechazó los argumentos de los diputados locales que ayer echaron abajo la reforma de reducir de 40 a 30 el número de legisladores. Si eso socava la imagen de los diputados locales ahomenses, como la del morenista José Manuel Luque Rojas y la pasista Elizabeth Chía, la carga mayor es para los priistas a quienes muchos los etiquetan de “traidores” al exgobernador Quirino Ordaz Coppel, impulsor de la iniciativa de reducción de los legisladores. Esto se lo aplaudieron cuando formaban parte de su gobierno, como el coordinador priista Ricardo Madrid. A risa mueve el hecho de que digan que si se reduce el número de diputados, los ciudadanos no van a estar bien representados. Y que los diputados van a tener más dificultad en su labor porque van a representar a más ciudadanos. Se la aventaron buena. La opinión generalizada es que lo que quieren es seguir favoreciendo a las élites que controlan los partidos y sangrar el presupuesto.

Promoviendo al puerto. Mientras la cuarta ola de contagios provocada por la cepa ómicron barre a Europa, una nutrida comitiva de funcionarios sinaloenses encabezada por la secretaria de Turismo en el estado, María del Rosario Torres, viajó el fin de semana a España para participar en la Feria Internacional de Turismo. Van con el propósito de traer no solo visitantes interesados en las tradiciones y la cultura, sino también inversiones privadas. La mayoría de los municipios enviaron a sus representantes a cuenta del erario. Algunos otros se abstuvieron. Tal es el caso del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Este consideró innecesario el viaje debido a las pocas probabilidades de resultados por las restricciones que aplica la Unión Europea para el movimiento de turistas.

Apoyo para Cruz Roja. El titular de Cruz Roja en el estado, Carlos Bloch Artola, estuvo ayer en la ciudad de Guasave, donde se reunió con el alcalde y otros funcionarios del Ayuntamiento, quienes le mostraron interés por buscar mecanismos para apoyar a la benemérita en la región, y una de las alternativas que se ofreció, fue el plantearle en breve al cabildo el dar una aportación voluntaria de 10 pesos en el recibo del predial urbano, así como también les darían otra ayuda que consistiría en combustible. Obviamente que la gente de Cruz Roja vio con buenos ojos ese ofrecimiento, y para ser recíprocos, se ofrecieron a capacitar al personal de Protección Civil, Movilidad Sustentable, entre otros, con el tema de los primeros auxilios, así que tal parece que habrá sinergia entre estas instituciones, donde ambas buscarán sacar el mejor provecho.

Siguen las obras inconclusas. A raíz de que se dio a conocer que el parque recreativo Infonavit, en la cabecera del municipio de Mocorito, se haya declarado finalizado y pagado oficialmente, cuando la realidad es que esta obra está inconclusa, dio paso a que siguieran surgiendo obras en la misma situación, proyectos que debieron cerrar en 2021 durante el periodo del gobierno de Jesús Guillermo Galindo Castro. Ante esto, el síndico procurador del Ayuntamiento de Mocorito, Enrique Parra Melecio, comentó que este tipo de acciones no deben realizarse, y no está bien que queden obras inconclusas cuando ya fueron pagadas, pues el dinero se gastó. Mencionó que al igual que en el parque Infonavit, la Plaza Girasoles debió de haberse terminado en 2021, así como también el puente del arroyo Seco, la carretera de El Mezquite a El Valle, y un pozo profundo en la comunidad del Terrero de los Pacheco. Expuso que se tiene que buscar la manera de que estas obras finalicen, ya que no es justo para los mocoritenses recibir proyectos inconclusos luego de tantas promesas.