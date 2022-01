Tercer Piso

audima

Se reúne Pucheta con Pepe Domínguez. Acalorada reunión sostuvo este miércoles en Culiacán el exalcalde mazatleco y excandidato a la alcaldía, Fernando Pucheta, con Pepe Domínguez Rodríguez, actual director de Gobernabilidad Democrática al interior del Gobierno del Estado (antes Dirección de Gobierno). Cuentan los que estuvieron a unas cuantas mesas de distancia, esto en conocido restaurante de la capital, por cierto, muy cerca de Palacio de Gobierno, que lo que parecía una plática tranquila al final generó una discusión entre ambos, y a los pocos minutos abandonó el lugar el funcionario estatal. De qué hablaron, en realidad no se supo, pero se infiere que de la posibilidad de que Pucheta se incorpore al Gobierno del Estado, pues no hay que olvidar que esa posibilidad se abrió luego de la reunión que este y su grupo sostuvieron con el gobernador Rubén Rocha Moya el pasado sábado 8 de enero en el puerto de Mazatlán.

La posibilidad. Hay una corriente uniforme en el Partido Sinaloense en Ahome que pugna porque Héctor Melesio Cuen Ojeda renuncie como secretario de Salud en donde algunos dicen que se está desgastando por el golpeteo más interno que externo. No son voces cualquiera los que plantean que mejor regrese al PAS, para el trabajo político, por lo que algunos estiman que Cuen Ojeda “algo trae entre manos” luego de salir positivo a la prueba de covid-19. En realidad, es el mismo debate que se generó cuando estaba en si aceptaba o no el cargo que le ofreció Rubén Rocha Moya, en ese entonces gobernador electo. Ahora si le sigue o no en el gabinete. Hay quienes aseguran que si Cuen Ojeda se va del gabinete se interpretaría como un rompimiento con Rocha Moya y el morenismo que representa que tendría su costo en el 2024.

Estrategia. El gobierno morenista de Mazatlán inició ayer una serie de programas sociales para beneficiar a los vecinos de la zona rural. Ofrece, por ejemplo, planes para la compra de electrodomésticos en los que el ayuntamiento pone la mitad y la otra la paga el beneficiario. No está nada mal, si no fuera porque el inicio del proyecto social está muy próximo a la elección de síndicos y comisarios. Esta coincidencia ha generado un sospechosismo entre los partidos de oposición. En respuesta, el munícipe Luis Guillermo Benítez Torres se comprometió a mantener las manos fuera de los comicios. ¿Lo cumplirá?

Servicio no mejora. El servicio de recolección de basura en Guasave continúa presentando muchas deficiencias y aunque en la Dirección de Servicios Públicos se dice que laboran 22 horas diarias de manera ininterrumpida de lunes a domingo, reconocen que el hecho de tener de momento solo 11 camiones operando, hace prácticamente imposible dar una cobertura normal, además por la exigencia a la que se somete a los vehículos, suelen entrar al taller de manera recurrente, pues laboran sin parar. Se le pide paciencia a la gente, pues ya se le hizo la petición al alcalde para que se adquieran otros nueve camiones, pero habrá que ver cuánto tardará eso y, por lo pronto, tendrán que seguir aguantando los reclamos de la sociedad, ya que esto no va a mejorar mientras no crezca la flota de unidades.

Puras buenas intenciones. De la intención a la acción falta un buen trecho y esto se ve de lejos en las primeras acciones de gobierno del alcalde del municipio de Angostura, Miguel Ángel “el Profe Mayke” Angulo y es que tiene severos problemas con el tema del rastro municipal, tanto que hasta los mismos ganaderos aseguran que se encuentra en condiciones insalubres y que le piden una pronta acción. Pero con calma y sin prisa el alcalde asegura que para todo hay tiempo y que las acciones de gobierno se deben hacer bien pensadas y analizadas porque lo que se busca es que las obras que en su administración se vayan a realizar sean para que duren para siempre. Sin embargo, hasta ahora no se tiene ningún avance ni gestión pensada para establecer un plan de rescate con el rastro municipal.