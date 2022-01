audima

Estadio a reventar. Resulta incongruente, por no decirlo de otra manera, la forma en que el gobierno estatal ha tomado algunas decisiones en materia preventiva frente a la pandemia del covid-19, pues por un lado –cosa que se celebra- el gobernador Rubén Rocha Moya ordenó posponer el Maratón Internacional de Culiacán que estaba previsto para este domingo, ante el desbordamiento en los contagios, pues en los últimos días han sumado hasta mil 500 nuevos casos diarios, pero por otro lado nada hizo para regular el aforo de aficionados durante el último juego de la temporada de beisbol en el estadio de Tomateros de Culiacán, el cual lució a reventar. Incluso el gobernador acudió a ver el partido, así que de primera mano se dio cuenta de la falta de respeto a los protocolos sanitarios. Por supuesto que esta desigual aplicación de la ley le valió innumerables críticas en redes sociales, en donde el principal cuestionamiento fue “por qué el maratón sí y el beisbol no”.

Entre panistas. Ahora sí que con el pie izquierdo va a tomar protesta hoy Roxana Rubio Valdez como presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Y es que aparte del ensombrecido triunfo, dicen que tiene contemplado como primer acto negociar con el coordinador de los diputados locales priistas, Ricardo Madrid, que le pase un diputado para que no desaparezca la bancada panista tras la renuncia del legislador Adolfo Beltrán por la actitud mostrada por Rubio Valdez tras la irrupción de uno de los grupos armados en su domicilio para que no operara en favor de Verónica Montaño, la otra contrincante. Parece que los priistas ya tienen al que se va a poner la camiseta azul y los motivos para justificarlo: que para que siga la alianza legislativa. Con razón están como están unos y otros. Sin embargo, algunos panistas de Ahome aseguran que para qué se hace Roxana Rubio, que mejor se lo hubiera pedido a los morenistas, ya que desde tercer piso de Palacio de Gobierno le echaron la mano para que ganara.

Indecisión. En lo que el gobierno municipal se dilata en decidir si habrá o no fiesta de carnaval, la promoción de esta fiesta ya ha generado una reservación del 65 por ciento para esos días. Hay una obvia preocupación por parte del gobierno estatal debido a la intencionalidad del ayuntamiento mazatleco por concretar la celebración (del 24 de febrero y hasta el 1 de marzo) en medio de la cuarta ola de contagios, pero el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, ha manejado el tema con ambigüedad. Puso en claro el riesgo que representa una fiesta masiva en la actual situación epidemiológica, pero también permite que los preparativos continúen.

Pinta mal. Una vez más las cosas están pintando mal para los horticultores en el estado, pues los precios en el mercado internacional no son lo que esperaban, y si de aquí a que se den los cortes de los diversos productos no hay un repunte de por lo menos el 20 por ciento en su valor, se podría considerar que este ciclo también irá al fracaso, tal y como les ocurrió el año pasado. La jefa de Estadísticas y Estudios Económicos de la AARSP en Guasave destaca que una vez más los productores podrían dejar los cultivos en la tierra, pues con esos precios seguramente no van a querer invertir en el corte, como pasó con el tomate en el 2021, aunado a que para la próxima temporada se daría otra reducción en la superficie a sembrar.

Sin comunicación. Regidores del PAS y el PAN del Cabildo de Salvador Alvarado han mostrado inconformidad ante lo que señalan como una falta de comunicación entre el alcalde Armando Camacho Aguilar y los ediles, pues como lo expresó el regidor del blanquiazul, Gilberto Lugo, no se les informa de tales o cuales eventos para poder ellos asistir, motivo por el que los ediles pasistas, Iliana Moraga y Romeo Gelinec Galindo, invitaron a sus compañeros a ser parte de los eventos de bienestar social. Y es que ante tales comentarios, el alcalde se defendió diciendo que ha tratado de controlar la situación de las aglomeraciones en los eventos, pero por parte de los regidores, tal parece que buscan atraer los reflectores hacia cada movimiento que realizan en beneficio del pueblo.