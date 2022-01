Tercer Piso

audima

La presunción del alcalde. Una vez más el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro presumió encabezar un gobierno transparente, pero esta vez lo hizo en una reunión virtual con integrantes de la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMA), encuentro encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum. El primer edil aseguró que la administración que él encabeza se ha alineado desde un inicio con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar a los más desprotegidos de forma directa. Pero lo que no les presumió es su “genial” idea de quitar los descuentos que recibían sin distingos los jubilados, pensionados y discapacitados a la hora de pagar el agua ante la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Culiacán, pero que ahora los obliga a comprobar insolvencia y los limitan a un consumo menor a 19 metros cúbicos mensuales para poder recibir un descuento, solo por citar un ejemplo de su “preocupación por los más necesitados”.

Salió el peine. Dicen que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, no ha sacado la convocatoria del plebiscito para la designación de síndicos porque quiere primero tener todo planchado para sacar adelante a sus candidatos. Y es que en algunas sindicaturas todavía no llegan a acuerdos para ir en unidad. Incluso, se habla que Leyva pretende que algunos, por ser de su gente, se reelijan. Nada más que las cosas se le han complicado porque algunos regidores traen sus propios “gallos”. Uno de ellos es el regidor José Ramón Bueno, otro Luis Adán Valenzuela y Sandra Ham. Y mientras no se pongan de acuerdo a la convocatoria le va a llover. Ahí cuando quiera el alcalde Leyva porque ni el regidor independiente ni opositores le dicen nada. Bueno, si es que hay opositores.

¿A consulta? Al igual que lo hizo en el 2021, el Ayuntamiento podría someter a consulta popular la realización del Carnaval Internacional 2022. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres deliberó ayer con una comisión de funcionarios la viabilidad de realizar una elección para que, a través del voto, los ciudadanos, comerciantes y líderes de sectores decidan si se realiza la centenaria celebración. Es una medida de la cual, el alcalde ha rehuido. Desde el año pasado sostiene que le compete al Ayuntamiento definir si se concreta la popular fiesta y que esta se realizaría aun si Mazatlán estuviera en semáforo amarillo por los casos activos de covid-19. Ya en el 2021 los mazatlecos decidieron en una consulta popular cancelar la fiesta del carnaval para prevenir un repunte de contagio. Benítez Torres podría definir hoy si se realiza una nueva votación.

Promesa pendiente. Luego de que ayer se turnara a la Comisión de Gobernación el proyecto de convocatoria para la elección de síndicos y comisarios en el municipio de Guasave, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento va ser un árbitro en este proceso ciudadano, y que estarán muy vigilantes de que ningún funcionario se inmiscuya en dichos comicios, así que si esa es la idea, tendrá que tener bajo la lupa tanto al secretario de la comuna, Adán Camacho Gámez, como al coordinador de Sindicaturas, Ramón Gelacio González Villamar, pues estos ya andan muy activos en el proceso. Al coordinador lo han venido señalando de promover precandidatos y descartar a otros que aspiran en diversas comunidades, mientras que el secretario hizo una reunión en Juan José Ríos, asegurando que iba en representación de Morena para ver el tema de esa elección, lo cual fue rechazado por los pocos asistentes que tuvo, pues saben que Camacho Gámez es militante del PRD.

El deseo profundo. Sin quitar el dedo del renglón se encuentra la diputada local por el distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, quien segura en su meta tiene la silla presidencial del municipio de Badiraguato, y es que no deja de lado cualquier oportunidad por recorrer y caminar cuanta comunidad o pueblo alejado de esta serranía. Como ya empezó este año con la entrega de bolsas de despensa alimentaria de verduras y frutas de temporada, apoyos que sin duda entrega de manera personal y saludando de mano en mano a cuanto habitante se encuentra. Por lo que no ha denegar que su verdadera intención fue ser candidata a la presidencia municipal, sin embargo, la cuestión de género la llevó a la capital a ocupar una curul en el Congreso del Estado. Ya anda trabajando dicen.