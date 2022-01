Tercer Piso

audima

¿Productores, huérfanos? Aprovechando la coyuntura en el sector agrícola por la inconformidad con los precios base de comercialización para el maíz y el frijol que fijó Segalmex, Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, lamentó ayer que los productores prácticamente estén huérfanos de líderes y que autoridades, como el secretario de Agricultura en Sinaloa, Jaime Montes Salas, además del federal, Víctor Villalobos, estén desaparecidos y hayan dejado al campesino “al garete”, aun cuando se trata del “granero de México”. También arremetió contra el Gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al recordar que en su momento propuso pagar a 6 mil 500 pesos la tonelada de maíz, pero al final solo les quieran pagar 4 mil, y a duras penas. Y lo peor, dijo, es que esta película del olvido no cambiará.

Insatisfechos. Al final, el gobernador Rubén Rocha Moya no dejó contentos a los productores de maíz del norte de Sinaloa con su intervención para que el precio base de la tonelada del grano se elevara por encima de los 41 dólares, como lo definió Segalmex. No se los dijo en la reunión que sostuvieron el pasado fin de semana, sino que después mencionó que el planteamiento es que suba a 50 dólares. Esto no cayó bien a los productores, que no quieren menos de 60 dólares, para que les salga. No mencionó lo del trigo, pero los que producen este cereal, sobre todo en el Valle del Carrizo y Guasave, ya pusieran sus barbas a remojar. Sin embargo, algunos líderes cenecistas y de los agricultores de Ahome, entre ellos Juan Díaz y Marte Vega, ayer se entregaron al gobernador. Como que no escuchan a los productores.

Con la salud de por medio. El empecinamiento del alcalde mazatleco, Luis Guillermo Benítez Torres, por llevar a cabo el Carnaval está detonando las diferencias políticas que tiene con el Gobierno del Estado, específicamente con el secretario de Salud (y líder moral del PAS) Melesio Cuen Ojeda. Ayer, el munícipe anunció que el domingo someterá a consulta popular la realización de la populosa fiesta; y desde Culiacán, Cuen Ojeda dio una respuesta puntual: calificó como “ocurrencia” del Ayuntamiento someter a votación la realización del Carnaval, pues este tipo de decisiones se deben tomar con criterios científicos en momentos en los que se vive una emergencia epidemiológica mundial. De todos es conocido el encono político que entre ambos existe desde que Benítez Torres se negó sistemáticamente a repartir con el PAS cargos y plazas laborales, aún y cuando logró la reelección con su apoyo en los comicios.

Refuerzan medidas. En Guasave, la Dirección de Salud Municipal comenzó ayer un operativo con el fin de reforzar las medidas sanitarias en los puntos de mayor afluencia en la ciudad; prueba de ello es que se trabajó en el Mercado Municipal, Central Camionera, Ayuntamiento y otros inmuebles, con la entrega de gel antibacterial, trípticos, sanitización exterior de edificios y colocación de carteles con los protocolos que se deben respetar para evitar contagios de covid-19. Es obvio que estas acciones se dan porque la sociedad está fallando con la parte que le toca de autocuidarse, pues actúan como si la pandemia ya no existiera. Con estas acciones, las autoridades quieren despertar la conciencia de todos esos ciudadanos que, de manera irracional, han colaborado para que los contagios se hayan disparado de forma alarmante.

Detallitos y detallotes. Donde siguen sacando los trapitos al sol con el tema de los presupuestos aprobados para las sindicaturas, es en el municipio de Mocorito, pues luego de los gastos fantasma señalados hace días por la síndica de Rosa Morada, ahora es en la sindicatura de Cerro Agudo donde el síndico, Víctor Andrés Cuevas Favela, señala ciertas irregularidades y dudas, pues desconoce si los 481 mil 380 pesos con 80 centavos los administrará el Ayuntamiento o el síndico en funciones, y es que desde hace tiempo asegura que los gastos que hay que cubrir salen del irrisorio salario del síndico municipal, cuyo aumento no se aprobó en cabildo, a diferencia de toda la “paja”, como dijera Cuevas Favela, en donde incluyen gastos como el servicio de teléfono —línea que está suspendida desde hace tiempo por un adeudo de poco más de 600 pesos—, así como mil pesos para agua purificada. Según se decía hace algunos días, como este caso y el de Rosa Morada hay más en las otras sindicaturas que probablemente se ventilen poco a poco.