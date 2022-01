Tercer Piso

audima

¿Qué querría decir el gobernador? Ayer, durante un evento público, y teniendo como testigo al empresario Agustín Coppel Luken, el gobernador Rubén Rocha Moya aprovechó la ocasión para dirigirle unas palabras al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien estaba sentado muy cerca suyo. “Antes de entrar en materia, voy a decir porque si no, me ahogo” … Y compartió que el viernes de la semana pasada se fueron él y Estrada a Guadalajara a presenciar el sexto juego de la serie final del beisbol entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, y ganaron los sinaloenses esa noche, pero añadió que él se tuvo que regresar a Sinaloa y dejó encargado al alcalde, pero le ganaron el sábado… “Por eso no lo voy a dejar solo en Culiacán, necesitamos estar los dos juntos”, añadió Rocha, sobre todo para garantizar el desarrollo de la capital sinaloense y convertirlo en un destino de turismo de negocios. Luego reconoció que a veces ambos se pelean, y añadió que en el tema del Metrobús irán juntos el Gobierno estatal con el municipal. Más claro ni el agua.

El plazo. Para que los líderes y productores de maíz sepan a qué tirarle, en la primera semana de febrero se conocerá el precio base de la tonelada del grano. El plazo lo definió el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Jaime Montes Salas, en un momento en que hay jaloneo por la determinación del precio. Y es que Segalmex lo colocó en 41 dólares, pero el gobernador Rubén Rocha Moya intervino y logró que subiera a los 50 dólares. Algunos líderes avalan que Rocha Moya haya logrado elevar el precio base, nada más que otros lo ven aún insuficiente. Lo que quieren es no menos de 60 dólares. En ese contexto, Montes Salas ya le informó a algunos dirigentes que en la primera semana del próximo mes quedará definido el tema.

De España a Sinaloa. Este viernes estará en Mazatlán el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués. Viene precedido por su participación en la Feria Internacional de Turismo en España y la polémica desatada por el video de una ciudadana mexicana que mostró el abandono en el que se encontraba el módulo de México dos días antes del término de la exposición. En Sinaloa, el funcionario se concentrará en el sur del Estado. Recorrerá Rosario, Mazatlán, San Ignacio y Elota. Inspeccionará tres proyectos importantes. El primero es la construcción del nuevo muelle de cruceros, de donde partirán las naves hacia el nuevo destino del país: el antiguo penal de las Islas Marías. Los otros dos son el nuevo Acuario Mazatlán, y el parque Aeroespacial. Es la oportunidad del Gobierno de Rubén Rocha Moya para jalar más inversiones en el rubro turístico, si es que esa es una de sus prioridades de Gobierno, lo cual aún está en veremos.

Líos jurídicos. Tras el reclamo airado que le hiciera la síndica procuradora al alcalde de Guasave por haberse autofacultado y nombrar él al director jurídico del Ayuntamiento, cuando esa responsabilidad, de acuerdo a la ley, es exclusiva de ella, Georgina Burciaga Armenta asegura que el municipio está en estado de indefensión, pues no todos los juicios que enfrenten los podrán sortear con ese nombramiento ilegal que hicieron, ya que se necesitará el aval de ella, así que habrá que ver en qué líos jurídicos termina envuelto el Gobierno municipal solo por el capricho de querer imponer a Luis Miguel González en el citado cargo. La síndica procuradora asegura que ella no tiene ningún problema con el actual jurídico, pero sí le molestó que no se le tomara en cuenta para nombrarlo, cuando esa área depende de la Sindicatura de Procuración.

La lista. Dice un dicho que “cuando el río suena, es porque agua lleva” y esto parece que entre los priistas es un dicho muy escuchado y confirmado, luego de una serie de acciones de sus militantes que los ha llevado poco a poco a ir buscando nuevos rumbos y oportunidades políticas. Y es que para todos es bien sabido que el debilitamiento que tuvo el partido en el último proceso electoral, que los llevó a colocarse como la segunda fuerza política, ha dejado en posición de la manzana de Eva los puestos políticos que pudieran ofrecerles a la militancia priistas, muchos ya se encuentran trabajando junto con la 4T, que en Sinaloa encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya, otros la analizan. En la región del Évora, mucho ha sonado la intención del Gilberto Ojeda, de quien se dice que hay intención de teñirse a Morena por una oportunidad laboral, en un momento se había hecho el comentario de la exalcaldesa Aglaeé Montoya, sin embargo, la decisión de permanecer en sus proyectos personales le permitió que la sacaran de la lista que llaman de la traición.