Tercer Piso

Entre encuentros y señales. El priista Jorge Abel López Sánchez se encargó de hacer público un encuentro que sostuvo con el gobernador Rubén Rocha Moya ahí en el despacho de Palacio de Gobierno. La imagen que compartió en sus redes sociales, la acompañó de un mensaje en el que afirma haber sostenido una interesante conversación con el morenista y de haberle deseado mucho éxito y progreso en bien de los sinaloenses. El exalcalde mazatleco aseguró que el tema político quedó reservado para el 2024, y añadió que lo importante es trabajar para que Sinaloa siga en la ruta del desarrollo. Lo que ha trascendido desde los pasillos de Palacio y desde otras trincheras externas es que, si la intención del gobernador es reciclar a priistas, como López Sánchez y/o Pucheta, la única señal que envía es que carece de una estructura política que lo afiance como el dueño del poder político en la entidad.

Mucha belleza. Con futurismo o no, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dio el golpe mediático: le quitó la concesión de la recolección de la basura a OP Ecología y se lo dio a la empresa inglesa RCRWT, que no necesita relleno sanitario porque construirá su planta recicladora de alta tecnología y en cinco años le dará participación a la comuna hasta el 25 por ciento de sus utilidades en la venta de sus productos reciclados. O sea, en mediano plazo la comuna ya no pagará el servicio. Además, no producen contaminación. Eso, entre otros beneficios, a muchos dejó con el ojo cuadrado. Ayer, Vargas Landeros ofreció una conferencia para despejar algunas dudas, sobre todo de cuánto pagaría la comuna a OP por rescindir el contrato. Y salió con que nada, porque todo lo absorberá la nueva empresa, que también va por El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado y Culiacán. ¿Y la licitación? Vargas Landeros le sacó la vuelta con que la ley le faculta para hacer ese tipo de contratos y que sí se tomaron en cuenta otras propuestas de empresas. Y aléguenle al ampáyer.

En Mazatlán, no se habla más que de Carnaval. Aun y cuando la celebración anunciada por el Ayuntamiento iniciaría hasta el 24 de febrero, los mazatlecos están en plena discusión de si la centenaria celebración se debe o no llevar a cabo debido a la pandemia. El Ayuntamiento realizaría una consulta ciudadana este domingo, pero ayer por la mañana el alcalde Luis Guillermo Benítez anunció que el ejercicio democrático se postergará hasta el 6 de febrero. Por su parte, el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, advirtió el miércoles que, cualquiera que sea el resultado de la consulta, serán las autoridades de salud quienes determinarán al final si hay o no Carnaval en Mazatlán. Eso no ha evitado que a través de las redes sociales proliferen los sondeos y hasta supuestos resultados de encuestas adelantadas que dan por hecho un voto mayoritario a favor de la fiesta.

Quitan bloqueo. Luego de que diversas organizaciones del transporte de carga federal bloquearon el pasado miércoles la carretera federal México 15, a la altura del poblado Las Brisas, en Guasave, como una protesta a la propuesta del diputado de Coahuila, Javier Borrego, de sacar de circulación aquellas unidades de 10 años de antigüedad o más, finalmente ayer decidieron retirarse, ya que el propio legislador se puso de acuerdo con ellos para reunirse el próximo lunes en la ciudad de Culiacán y ver ese tema. Lo cierto es que, independientemente de la causa de la protesta, la inconformidad de los conductores era mucha, pues tardaban hasta dos horas para salir de la larga cola que se formaba. Ojalá el lunes salgan satisfechos de la reunión que tendrán pues, de pasar lo contrario, podrían volver a los bloqueos.

No se puede así nada más. Respecto a la obra de rediseño vial en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle 16 de Septiembre, en la cabecera municipal de Angostura, la cual fue entregada en agosto del año pasado por la entonces alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, desde que la zona fue abierta a la circulación se desató la inconformidad de la ciudadanía por dar para atrás ese trabajo bajo el argumento de que los espacios en las calles fueron reducidos. Ahora, siendo presidente municipal Miguel Ángel Angulo Acosta, señala que las peticiones de eliminar esa obra siguen llegando a él, quien dijo no comprender mucho las explicaciones de la obra, que se dijo que incluía ciclovías y no se ven en el área. El alcalde señala que nunca se ha comprometido a que va a eliminar dicha obra, la cual está registrada ante la Secretaría de Obras Públicas o en alguna otra dependencia, por lo que estaría mal hecho, como dijo, “que por nuestras pistolas, llegar y hacerlo jiras”, por lo que no se puede, pero sí reconoce que la obra ha limitado mucho la circulación, específicamente de vehículos grandes, y todo indica que mientras siga así, la petición de que la quiten también estará presente.