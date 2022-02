Tercer Piso

audima

Calendarización. Cada quien por su lado, el gobernador Rubén Rocha Moya y el director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya Hurtado, hicieron ayer el uno-dos sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. Y es que en la conferencia semanera, Rocha Moya definió que el caso de la planta se desatoró con la opinión del pueblo en el ejercicio participativo que se hizo por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la opinión fue favorable. Paralelamente, Moya Hurtado definió los tiempos del proyecto: para antes de marzo se resuelven los juicios jurídicos pendientes, luego se capacita al personal y a mediados del año —en junio— se inicia la construcción de la planta. El que Rocha Moya y Moya Hurtado hayan desempolvado el tema levantó el ánimo de los productores del norte de Sinaloa que no se la acaban con el alto precio de los fertilizantes.

¿Ya hay ganador? Todo parece indicar que ya hay un entendimiento entre el Ayuntamiento de Mazatlán y el Gobierno del Estado sobre los mecanismos que se seguirán para definir si hay o no fiesta de carnaval a partir del próximo 24 de febrero. El munícipe porteño, Luis Guillermo Benítez Torres, reveló que el viernes se reunirá con el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, para tomar una decisión al respecto con base al comportamiento que muestre la pandemia del covid-19. Lo que no se entiende, entonces, es el empecinamiento del munícipe por realizar el domingo la consulta popular sobre el mismo tema para que los ciudadanos emitan su voto. El ejercicio costaría cerca de 30 mil pesos al erario, pues se imprimirían 30 mil boletas. ¿Será parte de un plan B ante una posible negativa del gobernador?

Invade territorio. Si había dudas de que en Guasave hay un interés enorme porque se privatice de nuevo el servicio de recolección de basura, ahora a través de la empresa inglesa RCRWTE, ayer quedó de manifiesto cuando hasta el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, anunció que estaba dispuesto a venir a este municipio para convencer a Martín Ahumada Quintero y al cuerpo de regidores de que acepten la propuesta, pues según él tiene muchas bondades. Lo que tal vez no sabe Vargas Landeros es que esta empresa quiere cobrar un millón de pesos más al mes de lo que se le pagaba a PASA, y si a esta última se le canceló el contrato al considerar que era oneroso para el Ayuntamiento de Guasave, mucho menos podrán pagar los casi 7 millones mensuales que pediría esta; lo que sí es que sorprende que se promocione tanto a esa empresa recolectora de basura, la cual ya amarró contrato en Ahome, pero también quiere hacer lo propio en Guasave, Culiacán, Mocorito y Salvador Alvarado.

Apoyo. El alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, ha señalado que apoyará al Cuerpo de Bomberos del municipio, pues ya el personal estuvo en una reunión con él externándole las necesidades y carencias más apremiantes de la corporación, como la falta de equipo, uniformes y apoyos monetarios, y es que, hasta hace unos días, parecía que los elementos estallarían al hacer pública su inconformidad contra el presidente del patronato, Aurelio Lugo Camacho, a quien señalaron de no impulsar el correcto desarrollo de la corporación, lo cual no les ha permitido trabajar adecuadamente en los últimos años. Por otra parte, el comandante de bomberos José Humberto Romo hace poco aseguraba que la situación no era como la planteaban los elementos, ya que Lugo Camacho incluso sacaba recursos de su bolsa para cubrir algunas necesidades. Asimismo, la situación se ha visto desesperada en algunas ocasiones, evidenciando así la falta de personal y equipo al atender algunos servicios. ¿Qué tanto apoyo será necesario para estabilizar un poco la corporación?

La trama Quirino Ordaz… Desde la capital sinaloense, el gobernador Rubén Rocha Moya dice esperar que ahora que su antecesor, Quirino Ordaz Coppel, sea investido como embajador de México en España, pueda Sinaloa tener algunas conexiones con aquel país, sobre todo un vuelo directo Mazatlán-Madrid, aunque también señaló que ahora que la secretaria Rosario Torres Noriega asistió a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2022) a la capital española, él no estaba muy convencido de que fueran porque no le tiene mucha fe en el tema de turismo a ese país. Eso mientras desde el centro del país el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió de nuevo que el exgobernador será expulsado del partido por haber aceptado la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para irse de embajador de México a España sin el aval del Consejo Político Nacional.