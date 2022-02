Tercer Piso

audima

¿Refuerzo priista? En el Congreso del Estado de Sinaloa, los diputados morenistas tienen un nuevo refuerzo, de lujo, dicen. Se trata del exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el sexenio priista de Juan S. Millán Jesús Vega Acuña, hermano del exdirigente estatal del PRI Joaquín Vega. Jesús es un personaje con vasta experiencia en el tema del agro, pues no solo ocupó dicha Secretaría con Millán, también ha sido secretario técnico de la Comisión de Agricultura en el Congreso de la Unión. Pues este personaje ligado más al priismo que a ningún otro partido, será el secretario técnico de las Comisiones de Asuntos Agropecuarios y la de Pesca, que presiden los morenistas Serapio Vargas Ramírez y Juan Carlos Patrón Rosales, respectivamente.

La lucha. La diputada priista ahomense Deisy Judith Ayala Valenzuela es la que le operará al presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, en el interior del Congreso del Estado para echar atrás la eliminación de la cuota-liga. Todos están claros de que sin recursos económicos, la organización priista está aniquilada, razón por la que los diputados locales morenistas acordaron cancelarla. Sin embargo, López Miranda le va a hacer la lucha para rescatarla con el respaldo de Ayala Valenzuela que, dicen, trabaja una iniciativa para que la organización reciba recursos de los productores. De hecho, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias va a realizar una jornada estatal para recoger firmas de los productores y acreditar que están de acuerdo en aportar la cuota. El apuchón se le van a dar antes de que inicie el ciclo otoño-invierno. Algunos ya empiezan a entender por qué Faustino Hernández dejó el liderazgo.

Advertencia. El síndico procurador de Escuinapa lo dijo alto y fuerte: la Administración municipal que encabeza Blanca Estela García podría estar trabajando al margen de la ley, al mantener en primeros cargos a personas que no cubren los requisitos para desempeñarlos. Durante la última sesión de cabildo, José Antonio Prado Zárate pidió la destitución del secretario del Ayuntamiento, Luis Alfonso Torres Medina, y al tesorero municipal, Víctor Hugo Camacho Millán. Ambos no cuentan con el tiempo mínimo de un año de residencia en el municipio para ocupar los cargos, como lo exige la Ley de Gobierno Municipal. No obstante, los integrantes del cabildo respondieron de forma ríspida y criticaron al síndico por no haber advertido su inconformidad desde que se hicieron los nombramientos en noviembre pasado.

Gestión pendiente. Luego de que el propio alcalde de Guasave reconoció que ya se debe poner en marcha el nuevo relleno sanitario, pues el actual ya cumplió con su ciclo, ojalá y ya se pongan a gestionar el recurso que se requiere para ello, porque sus antecesores ya hicieron el trabajo difícil, que era conseguir los permisos para construirlo en un terreno cerca de la comunidad de Utatave, además de que dejaron los caminos habilitados. La obra tendrá un costo total de 31 millones 320 mil 495 pesos, dinero que ya tendrían que estar buscando a través de los diputados locales guasavenses, porque si continúan tan apagados en ese tema, más darán a pensar que le están dando largas a todo, solo por conseguir privatizar el servicio de recolección de basura.

En análisis. Así es como se encuentra en tema de la ciclovía que en agosto del año pasado la exalcaldesa Aglaeé Montoya Martínez entregó al municipio luego que se ganara un premio por el rediseño vial en uno de los cruceros más transitados en Angostura, luego que se ha recibido una serie de quejas y comentarios negativos de la sociedad. Tanto que ya se presentó ante cabildo la propuesta de quitar y buscar otra opción. El alcalde Miguel Ángel “Profe Mayke” Angulo Acosta incluso en la sesión de cabildo dijo que ni ciclovía era ni estaba en las condiciones de serlo, que por eso se analizaba en quitarse; sin embargo, ahí mismo se le hizo ver que fue un concurso que se ganó y que la obra tuvo una inversión de 750 mil pesos, aproximadamente, que fue auspiciado por la Fundación Botnar a través de Céntrico y Refleacciona A. C., así que la decisión se encuentra en el aire y se espera que de un momento a otro se tome.