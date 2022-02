Tercer Piso

audima

Le cumplirá al Legislativo. El gobernador Rubén Rocha Moya no le hizo caso al alcalde Jesús Estrada Ferreiro de no publicar en el Periódico Oficial del Estado la Reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa y se espera que esta reforma sea publicada esta semana; con ello, adultos mayores y personas con discapacidad podrán acceder al descuento del 50 por ciento en el consumo de agua potable, beneficio que en Culiacán el alcalde quitó con el apoyo de los consejeros de Japac, de los cuales la mayoría trabajan con él. El gobernador se ha pronunciado más por mantener una actitud conciliatoria, pero no puede estar de acuerdo en todo lo que hace el alcalde. Tras la publicación, viene la parte difícil: hacer que el alcalde acepte los descuentos.

De mal en peor. Muchos padres de familia en Ahome casi se caían para atrás por la postura de la secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez, sobre los nuevos casos de coronavirus en la primera semana de regreso a clases presenciales. En su afán de no reconocer la decisión prematura que tomó, Domínguez salió con que “son aceptables” los 3 mil 400 nuevos casos que se registraron. Por eso se está como está en Sinaloa. Incluso, para hoy el estado pasará a color naranja, lo que desde hace tiempo se debería de haber declarado en el semáforo epidemiológico, pero no lo habían hecho porque tratan de maquillar el problema. Y a como están, algunos dudan de que vayan a dar marcha atrás al regreso a clases presenciales porque los nuevos casos “son números aceptables”. De plano.

Alguien tenía que hacerlo. En Mazatlán, el ciudadano Javier Calderón se ha dado a la tarea de investigar, documentar y denunciar las irregularidades con la que nuevas construcciones pretenden invadir las zonas de playa. Desde el 2019, promovió un amparo para detener la construcción de cuatro restaurantes en la zona de playa, y el fin de semana denunció ante la Profepa y la Oficialía Mayor del Ayuntamiento la ampliación de un popular restaurante de mariscos en la Playa Norte. Su actuación, dice, es debido a la complacencia con la cual los tres niveles de Gobierno consienten la violación de las leyes y la destrucción del patrimonio ecológico de los mazatlecos. Y es que durante la última Administración morenista se ha notado una voracidad de la inversión privada por construir sobre las zonas de playa en el puerto.

Queja recurrente. Pescadores de la Boca del Río, en Guasave, denunciaron una vez más el desorden que causan barcos sardineros en la zona donde capturan los ribereños, quienes incluso el pasado sábado ahogaron a una ballena que quedó atrapada en el chinchorro que usan, pues andan capturando por la orilla, y a pesar de que esas embarcaciones traen radares para no llevarse producto que les está prohibido, estos capturan escama, camarón y lo que se les ponga enfrente, afectando el trabajo de los hombres del mar. El cuerpo de la ballena estaba en la orilla de la playa, cerca de La Pitahaya, y aunque las autoridades saben de los desmanes que los barcos causan, pues hasta videos tomaron los pescadores de cómo ahogaron a la ballena, nadie hace nada, y los barcos siguen haciendo de las suyas todos los años.

Los planes continúan. A pesar de que este día Sinaloa entra en el semáforo epidemiológico naranja, lo cual fue anunciado oficialmente este fin de semana, en el municipio de Salvador Alvarado las actividades programadas para las siguientes dos semanas continúan sin cambio alguno, lo cual dio a conocer el alcalde, Armando Camacho Aguilar, quien aseguró que no habrá ningún cambio, a menos que surja alguna indicación específica. Mientras tanto, los eventos con motivo del 60 aniversario de la municipalización de Salvador Alvarado siguen en pie como hasta ahora, así como las actividades deportivas, aunque esto no exime de dudas principalmente a comerciantes por un posible cierre o restricción en su trabajo, así como a padres de familia con el tema de las clases presenciales, que iniciaron a penas hace una semana.