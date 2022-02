Tercer Piso

audima

Fuerte y claro. Omisos y cómplices, así llamó el gobernador Rubén Rocha Moya a anteriores dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 53, pero también al actual, Fernando Sandoval, por no alzar la voz cuando gobiernos anteriores no enteraron por años las retenciones que hacían a los trabajadores sobre el impuesto sobre la renta y pagos de préstamos, y por tanto el recurso no llegó al Fideicomiso propiedad del sindicato, el cual es presidido, aclaró, por el secretario general del mismo. Invitó al gremio magisterial a reclamarle directamente a Fernando Sandoval y a anteriores dirigentes que permitieron esto, pero que no lo llenen a él de calificativos como lo hicieron en un escrito el pasado fin de semana, cuando le pidieron no hacer “declaraciones dolosas, falsas y calumniadoras”, esto luego de informar que el fideicomiso tiene un saldo de 123 millones de pesos y es administrado por una empresa que cobra más de 370 mil pesos mensuales.

Pretextos. No se fijó el precio base de la tonelada de maíz y trigo en esta semana como lo había declarado que ocurriría el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno estatal, Jaime Montes Salas, sino ahora la fecha es hasta el 15 de febrero. Y así se van a llevar a los productores que esperan con ansias esa decisión para saber si realmente se va a subir de 41 a 50 dólares la tonelada de maíz y de 27 a 41 dólares la de trigo. Por lo pronto, se habla que el secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos, no vendrá a Sinaloa mañana como se tenía programado para tratar ese tema. El argumento es que se está en veda por las elecciones de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos líderes agrícolas señalan que lo de la veda es mero pretexto porque de que el funcionario se puede reunir con ellos se puede sin que se viole alguna norma.

La mejor decisión. La diputada local por Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, levantó ayer la voz desde el Congreso del Estado para pedir al gobierno estatal no ceder ante las presiones económicas y definir la realización del Carnaval de Mazatlán con base a criterios epidemiológicos y de salud. Advirtió que un nuevo repunte de contagios podría provocar que el destino sea boletinado y con ello, se pierda el arribo de cruceros y reservaciones. La legisladora sabe de lo que habla. No solo forma parte de la Comisión de Turismo, sino que ha desempeñado cargos de promoción en Mazatlán. El exhorto de Jáuregui se dio minutos después de que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, revelara que en varias ocasiones ha propuesto al alcalde de Mazatlán, postergar la realización de la fiesta programada para el 24 de febrero. Hay que destacar que la diputada fue reina de los Juegos Florales durante el carnaval de 1993.

Deuda pendiente. El Ayuntamiento de Guasave arrastra una deuda de 91 millones de pesos con la Conagua por el uso del vital líquido, la cual ha ido creciendo poco a poco, ya que aunado a ese pendiente, también está una multa por 24 millones 700 mil pesos que igualmente deberán de cubrir, aunque por el momento no han entablado negociaciones al respecto. El diputado federal Casimiro Zamora Valdez, quien es secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ya ha tenido acercamientos con el alcalde para apoyar en ese asunto, sobre todo el buscar una reunión con el titular de la Conagua en el país para ver ese asunto, pero el municipio aún no se coordina con él para ello, así que la deuda seguirá creciendo si no toman cartas en el asunto.

A desempolvar oficios. Luego de que el gobierno de Mocorito anunciara la inversión de más de 24 millones de pesos para el sistema de drenaje en Cerro Agudo, el síndico municipal del lugar, Víctor Andrés Cuevas Favela, asegura que se tendrán que desempolvar los oficios que se han llevado al Gobierno del Estado y que por una u otra razón no han podido concretarse, pues son varias obras y trabajos que hay pendientes, como el reencarpetado y señalización en la carretera Mocorito-Cerro Agudo-Higuera de los Vega, así como la instalación de topes en la salida de Cerro Agudo hacia Higuera de los Vega; mientras que también está pendiente el seguimiento de una calle pavimentada inconclusa, sin señalización ni alumbrado, considerando que la obra no se entregó en tiempo y forma. Además, la sindicatura de Cerro Agudo se quedó a la espera de un paquete aprobado de techos y pisos firmes, programa en el que se tendría entre 360 y 380 beneficiarios, por lo que el anuncio hecho hace unos días marcó la pauta para que se despertara de nuevo la inquietud por atender las necesidades que hay pendientes desde hace tiempo.