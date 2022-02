Tercer Piso

audima

Claro que le entran. El Congreso local se subió al ring en el pleito que traen Gobierno del Estado y el SNTE 53 por el tema del fideicomiso al que pertenece la propiedad de la USE, tema que el propio gobernador Rubén Rocha Moya sacó a relucir hace poco más de una semana y dio otro entre este lunes para exigirle al Poder Legislativo que inicie una auditoría para determinar qué Administraciones y dirigentes sindicales han saqueado este fondo, que solo tiene en caja 123 millones de pesos. Pues bien, este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, respaldó la petición del mandatario estatal y añadió que la ASE tendrá que auditar no solo al fideicomiso SNTE 53, sino también el de vivienda del Issstesin, ambos caracterizados por la opacidad.

Sustituta. Más luego de lo que se creía, el coordinador de los Programas Federales de Desarrollo en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, dio luz sobre el sustituto del coordinador de la Secretaría de Bienestar en Ahome, Arturo Velázquez Benítez, que fue separado sin mayor explicación. Se trata de la exdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Los Mochis Isaura Salas Castro. Ella misma hizo la revelación de que entrará por Velázquez Benítez el próximo día 16 del presente mes. Con esto se acaban las versiones que estaban surgiendo sobre quién sería el nuevo jefe de esa dependencia. De esa manera, no le salió a quienes decían que tenían la primicia de que sería Juan Fierro, exalcalde interino en Ahome, apalancado por la diputada federal Ana Ayala, así como otros que empezaron a manejar el nombre del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox.

¿Y el esfuerzo qué? Durante el 2021, Sinaloa logró posicionarse como líder a nivel nacional en la producción y exportación de mango en sus diferentes variedades hacia los Estados Unidos. En la temporada 2021, se exportaron 76.6 millones de cajas (con peso de 4 kilos), de las cuales Sinaloa aportó el 42 por ciento. Es decir 32.4 millones. Sin embargo, como lo ha subrayado el empresario escuinapense Bonifacio Bustamante, este logro no es reconocido por ninguno de los tres niveles de Gobierno, ni de forma documental y menos en el mejoramiento de incentivos financieros. Por el contrario, los fruticultores de Sinaloa han enfrentado solos las crisis generadas por los fenómenos climáticos y envejecimiento de los huertos.

Temen regresar. El dirigente de la sección 53 del SNTE en los municipios de Guasave y Sinaloa reconoció que, tras el regreso a clases presenciales el pasado 31 de enero, ha sido notable la ausencia de alumnos del nivel básico en esta región, ya que los padres de familia aún temen enviarlos ante el riesgo de que se contagien de covid-19, pero esa decisión tiene preocupados a los docentes, pues hay mucho rezago en el aprendizaje de los estudiantes, y al no ir a las aulas será complicado que se pongan al corriente. José Manuel García Pérez también señaló que en los hogares no se está cumpliendo con el primer filtro sanitario con los alumnos, ya que estos llegan a la escuela y conviven con sus compañeros como si no hubiera pandemia, cuando se supone que los padres apoyarían con eso dándoles consejos de cómo deben actuar en esta nueva normalidad.

Esperando la reapertura. Desde hace algunos meses, en la región del Évora se encuentran concluidos los siete edificios destinados para los Bancos del Bienestar. Y como dice el dicho “si ves las barbas del vecino recortar, pon las tuyas a remojar”, y en vista de que ya fueron abiertos en Culiacán algunos bancos, de ahí se agarran los beneficiarios de los municipios del Évora, pues aseguran que la calidad del servicio y la atención pudiera verse mejorados. El año pasado, las obras fueron concluidas, pero no se han inaugurado, primero, dijo la directora regional del Bienestar, Patricia López Aguilar, se requería alguna capacitación al personal, así como equipamiento, pero eso fue en el mes de diciembre del año pasado. Hoy, a dos meses de eso, no hay ni una desempolvadita a los edificios;#pero como la esperanza muere al último, los usuarios esperan que pronto se entreguen los siete bancos: tres de Mocorito, ubicados en la cabecera municipal, en Recoveco y en Pericos; tres de Angostura, que se encuentran en La Reforma, Chinitos y la cabecera municipal, y uno más en Salvador Alvarado, que se construyó en el patio de la clínica del Issste.