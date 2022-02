Tercer Piso

audima

Zamora pide transparencia a Rocha. Desde la Ciudad de México, el senador Mario Zamora pidió al gobernador que haga públicos los documentos de los créditos por mil 500 millones de pesos que su Administración adquirió el diciembre pasado, pues, aunque mostraron algunas láminas con números durante una Semanera, el legislador sostiene que hay muchas dudas sobre si realmente se pagó y con qué recursos, pero con documentos en mano. Y aunque el legislador pidió a su homóloga morenista, Imelda Castro, que lo acompañe en esta exigencia, la legisladora solo respondió que la transparencia es parte de los principios elementales no solo de esta transacción, sino de todas las transacciones que haga el Gobierno del Estado, de otras entidades y hasta el gobierno federal, pero hasta ahí.

La promesa. Dicen que cuando le notificó de su relevo como coordinador de la Secretaría de Bienestar en Ahome, el coordinador de Programas Federales Integrales para el Desarrollo en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, le deslizó a Arturo Velázquez Benítez que lo reubicarían a otra área. Después de que este le preguntara el motivo de su separación y que hoy se sabe fue para acomodar a la exdirectora de la Escuela de Enfermería de la UAS en Los Mochis, Isaura Salas. Quienes conocen la respuesta de Gámez a Velázquez consideran que solo fue para salir al paso. En todo caso, quien lo puede rescatar es el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Jaime Montes Salas. Para el 16 del presente mes se va a saber si Velázquez se queda o no en la banca. Y también quién apalancó a Isaura Salas para una de las posiciones más codiciadas en el municipio.

En boca de todos. El mitote carnavalero ha logrado sobrepasar en Mazatlán cualquier tema polémico. Mientras los gobiernos municipal y estatal mantienen la definición de si hay o no fiesta este 24 de febrero, se han dejado de lado la discusión de otros temas polémicos, como el gasto de 110 mil pesos en un viaje a Guanajuato, la invasión de las playas por la voracidad de los empresarios, las fallas generalizadas del drenaje, la pérdida de calidad del agua potable, el aumento desmedido de algunos alimentos, entre otros problemas que padecen los mazatlecos.

Olvida su función. El coordinador regional de Profepa en la zona norte, Raúl Cerón Rodríguez, debe entender que cuando un reportero lo busca, es con la única razón de obtener información acerca de temas relacionados con la función que desempeña, y no porque se le quiera cuestionar por cosas que no tienen relación con su trabajo. Y es que ayer, que se le preguntó por el tema de la ballena que se halló muerta en la isla Macapule en Guasave, pues la Profepa es quien investiga el caso, se molestó sobremanera porque, según él, se estaba invadiendo su privacidad por haber averiguado su número de celular, olvidando que es un funcionario público que está obligado a informar sobre temas que atañen a esa dependencia federal. Sin duda, este funcionario debe poner los pies sobre la tierra y, si no quiere que lo molesten con ese tipo de cuestionamientos, pues que deje el cargo y permita que gente con más criterio se encargue.

No pega. El alcalde de Angostura, “El Profe Mayke” Miguel Angulo Acosta, como que le ha sufrido bastante para poder colocar su imagen entre la población angosturense como un proyecto político rentable y de proyección hacia el crecimiento. La falta de concreción de acciones de gobierno y decisiones que le permitan virar el barco hacia el desarrollo son parte de una de sus limitantes, así como de un lenguaje que sume, por lo que la estrategia de comunicación y proyección de imagen le está fallando, para que su lenguaje sea proactivo y de generación de ideas, acciones y proyectos en pos de una población que está con hambre de crecimiento y de obras reales, no solo sueños y deseos de lo que es el ideal al que se quiere llegar.