Tercer Piso

audima

Incongruencias. Muchas mujeres visitantes del penal consideran humillante y hasta degradante el esculque corporal que les hacen al ingresar al penal de Aguaruto. Entonces, es inconcebible cómo sí hay quienes pueden ingresar armas largas y charolas de cerveza. ¿Por dónde entran estas cosas? ¿Quiénes son los cómplices? ¿Qué dirán esta vez las autoridades que aseguraban que se habían acabado los lujos en el interior del penal de Aguaruto? Con razón, los reos federales hasta se amparan para quedarse en este penal, ¿cómo no?, si se la pasan de lujo. ¿Qué hará el gobierno actual? ¿Habrá cambios?

Encontronazo. Con todo se están dando los líderes sindicales de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Ahome para ganar adeptos en la base magisterial en favor de Alfredo Heredia Sedano, dirigente del ala disidente Convergencia 53, y de Ricardo Madrid, surgido del oficialismo sindical. Pedro Leyva, José Antonio Armenta, entre otros, trabajan en respaldo de Heredia. Se habla que este es apoyado por el gobierno de Rubén Rocha Moya; en tanto Dinora Pineda Miranda, dirigente sindical en Ahome, entre otros más, se mueve en favor de Madrid, con el espaldarazo del secretario general de la sección 53, Fernando Sandoval, quien le rinde cuentas al exsenador Daniel Amador. Los ánimos se calientan más ante el acercamiento de la fecha de las elecciones: el 25 de febrero. En Ahome, se instalarán 15 asambleas electivas; y en El Fuerte y Choix, ocho. Los votos están muy peleados, con señalamientos fuertes de un bando y otro.

Andando. En torno al Carnaval de Mazatlán, pareciera que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, deja correr el tiempo para que los preparativos continúen; y es que, mientras no se diga oficialmente que se suspende, todo sigue preparándose para la máxima fiesta de Sinaloa. Al no adoptar una postura firme a favor o en contra respecto al tema, deja paso a la especulación, pareciendo para algunos que prioriza los interese económicos por encima de la salud pública de los sinaloenses; que no escucha las advertencias de los expertos en salud. El gobernador deja correr el tiempo sin poner en claro si la multitudinaria fiesta (la última convocó a 1.5 millones de asistentes) tiene o no su anuencia.

Alerta de género. A pesar de que Guasave es uno de los municipios en el estado donde se estableció la alerta de género en el sexenio de Quirino Ordaz Coppel, la realidad es que no se han visto avances en la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. Prueba de ello es que, en lo que va del año, son ya 139 denuncias las que se han presentado ante el Immujeres por esa razón. Este municipio cuenta con una célula de reacción para atender exclusivamente los casos de violencia de género, pero aún así no se ven resultados importantes en ese aspecto, es por ello que se requiere que las autoridades canalicen recursos hacia ese programa, pues este mecanismo de protección a los derechos de la mujer no podrá cumplir con su cometido mientras no se definan acciones claras que coadyuven en la ejecución de medidas de seguridad, prevención y justicia a favor de las féminas.

‘Guillotina’. A casi tres meses y medio de haber iniciado la administración municipal en Angostura, el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta ya hizo su primer recorte en el que alrededor de cuatro personas salieron de la nómina del Ayuntamiento. Aunque el mandatario municipal asegura que este tipo de movimientos son algo normal, pero la ‘guillotina’ no había llegado desde que entró en funciones debido a la gran cantidad de indemnizaciones que se tenían que pagar en ese momento, mientras que ahora los puestos que vayan quedando vacantes serán ocupados por gente que lo apoyó durante su campaña, que es el curso natural de las cosas, según señalaba el “Profe Mayke”, por lo que algunos lo tomaron de buena manera y, sin mucho escándalo, aceptaron el recorte.