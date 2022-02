Tercer Piso

audima

Represalia por caso Aguaruto. Luego de afirmar el gobernador este lunes que las imágenes del módulo de lujo que encontraron al interior del penal de Aguaruto, además de fornituras, tablas (para golpear) y algunas otras cosas con leyendas e imágenes del Chapo Guzmán no fueron reveladas junto con el armamento, la droga, el dinero y los gallos porque son parte de una investigación –argumento que no convence-, advirtió que habrá represalias por esta situación de autogobierno que impera al interior, y adelantó que la directora, quien tiene alrededor de tres meses al frente del penal, podría ser removida; sin embargo, aseguró que esto no resolverá el problema, pues insistió que el penal no tiene las condiciones para albergar a reos federales, pues justamente los módulos seis y ocho en donde se realizó el esculque son de reos federales.

El proceso. Dicen que la elección de cinco consejeros ciudadanos para el Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado no despertó el interés de los sinaloenses porque consideran que es pura faramalla. Visto lo que pasó en la elección de la titular de la dependencia y en otras más, este tipo de procesos son considerados por muchos como mera simulación. En este tema no hay cambio en la era de la 4T en Sinaloa, por más que el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, el ahomense César Ismael Guerrero, quiera hacer ver lo contrario. En esta semana este, junto con los integrantes de la comisión, eligen a cinco de los siete que comparecieron como aspirantes a consejeros ciudadanos para seguir con el trámite. De última hora declinaron hacerlo, Vicente Hernández y Jorge Figueroa Cancino sin que mediaran explicaciones. No hay necesidad porque muchos sacaron sus propias conclusiones.

Una voz de alerta. Mientras el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, mantiene en suspenso la anuencia para realizar el carnaval de Mazatlán (del 24 de febrero al 1 de marzo), el obispo de esa diócesis, Mario Espinoza Contreras, ya levantó la voz para advertir que, en estos momentos en los que los contagios y las muertes aumentan debido a la pandemia del covid-19, la prioridad debería ser el cuidado de la salud. Ya antes, el representante de la Iglesia católica había considerado improbable postergar “la fiesta de la carne” (como lo ha propuesto el gobernador Rubén Rocha Moya), pues esta va acorde al año litúrgico y obedece a una tradición centenaria.

Van por aumento. El dirigente de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave aseguró que ya están analizando el proponer un aumento a la tarifa de ese servicio, pues con el incremento que han sufrido en insumos como el combustible, refacciones, entre otros, no les queda de otra más que recurrir a esa medida, la cual estaría justificada. Reconoció que con el regreso a clases presenciales de universidades y prepas, el servicio se les incrementó hasta un 55 por ciento, lo cual les da un enorme respiro, pero a pesar de ello necesitan de ese aumento en el costo del pasaje, ya que muchas de sus rutas están operando en números rojos por la baja demanda.

A ver quién se cansa primero. El tema de los expolicías y viudas de policías de Mocorito que buscan recibir el pago por su liquidación no ha sido tocado por las autoridades municipales desde hace un tiempo, y quien ha hecho eco recientemente de este tema es el síndico municipal de Cerro Agudo, Víctor Andrés Cuevas Favela, quien no se calla ante las cosas que, desde su perspectiva, no funcionan como deberían en la Comuna, y es que ha señalado que autoridades tanto del trienio anterior como del actual han desacatado una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa que les ordena pagar la liquidación correspondiente, por lo que el síndico los acusa de aplicar la “ley del cansancio”, pues les ofrecen a las viudas menos del 10 por ciento de la liquidación o nada. Los años pasan y ese asunto no ve una solución, pues ambas partes están firmes en su postura y nadie quiere ceder.