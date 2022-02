Tercer Piso

audima

Advierte riesgo latente. Estrada Ferreiro, quien para muchos trata de victimizarse luego de la serie de insultos que ha dirigido a los legisladores y al propio gobernador en medio de la confrontación por los descuentos en las tarifas del agua potable, aseguró que corre un riesgo latente, y aunque admitió no traer seguridad porque no considera necesitarla, analiza llamar como apoyo a agentes municipales debido a las circunstancias. “Pero no quiero andar con guaruras, no es mi estilo, nunca lo he hecho, ni cuando fui subprocurador; entonces, por qué hoy tengo que andarme cuidando, porque una bola de ‘parásitos’ que están en el Congreso estén azuzando a la gente para que me ataquen y me agredan”, declaró para conocida radiodifusora. El presidente municipal admitió que no ha recibido ninguna amenaza, pero refirió que no ocupa amenazas directas para saber lo que puede pasar, “porque ellos se escudan en el pueblo (…) sí tienen gente agresiva, de riesgo”, remató el alcalde.

Están dados. Un rotundo fracaso para los productores fue la definición de 49 dólares el precio base de la tonelada de maíz. Ni siquiera llegó a los 50, como lo planteó el gobernador Rubén Rocha Moya como mínimo. Y todavía hay algunos líderes de las organizaciones agrícolas que se desviven en reconocerle a Rocha Moya el esfuerzo por lograr aumentar de 41 a 49 dólares, cuando la demanda que sostenían era de 60 a 65 dólares. Un mar de diferencia. Lo mismo pasa con el trigo, que quedó muy por debajo de lo que exigían. Dicen que a lo más que llegaron los dirigentes es a plantearle al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que era insuficiente. A como están las cosas, en eso nomás va a quedar porque, cuando menos los líderes agrícolas de Ahome, no se les ve que vayan a convocar a los productores a la movilización para mejorar el precio. Se dieron a la primera.

Cuentas pasadas. Lo mismo que para un significativo número de Juntas de Agua Potable en Sinaloa, la de Escuinapa se ha convertido en un pesado lastre para el Ayuntamiento de ese municipio. La paramunicipal opera en números rojos desde hace más de 10 años. Tan solo a la Comisión Federal de Electricidad le adeuda la friolera de 13 millones de pesos. Y es que resulta que la administración precedente, que encabezó el morenista Emmett Soto Grave, no pagó el consumo de energía y se acumuló una deuda de tres años. Ha tenido que entrar al rescate el Gobierno del Estado, quien pagará el 50 por ciento de la cuenta pendiente, y el resto lo asumirá el Ayuntamiento. Ahora la alcaldesa, Blanca Estela García, exige una investigación sobre el tema para buscar fincar responsabilidades jurídicas a los exfuncionarios por daño al erario y omisión de funciones.

Impacto negativo. El hecho de que por el tema de la pandemia se tengan prohibidos los festejos al interior de las escuelas, como sucedió este 14 de febrero, a pesar de que casi todas las escuelas de Guasave han retornado a clases presenciales, sin duda, fue de nuevo un duro golpe para el comercio, ya que, en comparación con esta misma fecha, pero del 2021, vendieron un 30 por ciento menos, lo que atribuyen a ese factor. Este sector tendrá que hacerse a la idea de que esos eventos van a tardar para volver a los planteles escolares, pues son sinónimo de aglomeración, y eso es lo que menos se quiere en estos momentos, sobre todo con los contagios que ya se han estado dando. Así que los comerciantes tendrán que ir buscando otros nichos para vender, pues con las escuelas no podrán contar por un tiempo.

Haciendo cuentas. Con el anuncio del incremento del presupuesto a los Bomberos de Sinaloa a 20 millones de pesos, autorizados por el Congreso del Estado, a partir del mes de enero, la esperanza se vivió en los cuerpo de auxilio, que vienen desde hace varios años sufriendo con la entrega del recurso para operar durante el mes, como es el caso del estación en el municipio de Mocorito, que no solo tiene retrasado el pago de esta quincena y tampoco han recibido desde el mes de noviembre, y de aguinaldo, ni para qué pensar. Lo peor del caso es que Jorge Chávez Murillo aún se encuentra contando pesos y tostones para designar cuánto es lo que le tocaría a cada municipio luego del incremento presupuestal. Y al tema de los pagos a destiempo de las partidas presupuestales del mes, mejor no los toca.