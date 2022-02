Tercer Piso

audima

Denuncian a diputados. En un nuevo episodio de esta trama telenovelesca patrocinada por el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ayer se confirmó que, efectivamente, la administración que encabeza el culichi denunció ante la Fiscalía General de Sinaloa, desde el pasado 18 de enero, a los diputados locales Pedro Villegas Lobo y Adolfo Beltrán Corrales, por considerarlos como principales incitadores del grupo de pepenadores que se movilizaron ese día y bloquearon la avenida Obregón en protesta por la presunta privatización de la recolección de basura. Este jueves, el legislador Beltrán Corrales confirmó la especie y, un poco más tarde, el jurídico del Ayuntamiento, Leobardo Efraín Félix, también lo confirmó, aunque él omitió los nombres de los denunciados, solo confirmó que no estaban incluidos los líderes de las cooperativas de pepenadores.

Reactivación. La reaparición de la exalcaldesa priista de El Fuerte Nubia Ramos Carbajal en el Senado puso en una posición incómoda al alcalde morenista Gildardo Leyva. Y es que algunos fortenses lo empezaron a ‘chotear’ porque aquella ‘bravura’ de que iba a actuar contra la exalcaldesa quedó en nada, tanto así, que Ramos Carbajal anda muy campante. A poco más de tres meses de dejar la responsabilidad, la exalcaldesa ya se empezó a mover. En esta ocasión fue al Senado a visitar al coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio; al senador mochitense Mario Zamora Gastélum y otros. Hasta se sentó en una curul a un lado de Zamora Gastélum. Quienes conocen a Ramos Carbajal aseguran que quiere revivir políticamente, pero observan que esto la expone a que el alcalde y su gente le saquen los “trapitos al sol”. Pronto se sabrá.

¿Tomarán la decisión? Si todo transcurre conforme a lo anunciado, será hoy cuando en una reunión de análisis sobre la situación epidemiológica de Mazatlán se defina si se autoriza la realización del Carnaval de Mazatlán 2022. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya anunciaría desde Culiacán su dictamen sobre el tema. Con todo y la indefinición, Mazatlán ya vive el ambiente precarnavalero. Los soberanos que habrían de presidir la multitudinaria fiesta (en la que llegan a participar 1.5 millones de personas) ya fueron electos en sendos eventos públicos; el paseo costero ya está decorado para anunciar la proximidad de la fiesta, los 30 carros alegóricos para los dos desfiles se encuentran casi listo y resta menos de una semana para que se llegue la fecha de inicio (24 de febrero). En esas circunstancias, son muchos los que ya dan por hecho la anuencia del gobernador.

Aumenta mortandad. La muerte de especies marinas en costas de Guasave continúa en aumento, ya que ayer fueron encontrados los cadáveres de dos delfines en la zona de playa Las Glorias, ya en estado de putrefacción, lo cual resulta alarmante, pues apenas el pasado martes hallaron otros siete animales sin vida de esa clase en el área de Bellavista, aunado a la ballena que también fue ubicada muerta en la isla Macapule, pero las autoridades hasta el momento no han podido definir con precisión qué es lo que está ocurriendo para que se esté dando dicha mortandad. La gente de Profepa señala que los animales no presentan golpes y también desecharon que sea por contacto con residuos tóxicos el que hayan fallecido, así que la interrogante continúa en el aire. Lo que sí es cierto es que no han dejado de aparecer especies marinas sin vida, y quién sabe cuántas más se sumen a esos misteriosos decesos.

Cero y van dos. Luego de alrededor de dos semanas que presentara su renuncia el ahora exdirector de Economía del Ayuntamiento de Salvador Alvarado Elías Barrientos Limas argumentando motivos personales, nuevamente se repite la situación, pero ahora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, con la renuncia de Roberto Valenzuela García, quien, según se dijo, se va por motivos personales. A diferencia de la primera renuncia, en la que el puesto fue rápidamente ocupado, ahora se desconoce quién llegará a cubrir la vacante. Aunque el alcalde, Armando Camacho, no descarta más renuncias, ¿será acaso que pudiera darse una desbandada? Aunque los ahora exfuncionarios argumenten motivos personales, ¿habrá algo que no los ha terminado de convencer en la comuna?