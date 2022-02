Tercer Piso

audima

Tanto peca el que mata la vaca como el que… Por más que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ha intentado deslindarse de la responsabilidad que implica la autorización del Carnaval Internacional de Mazatlán, ayer el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, brazo derecho del gobernador Rubén Rocha Moya, afirmó que el responsable de la salud de los sinaloenses no puede deslindarse de esta situación, pues recordó que fue precisamente Cuen quien presentó un diagnóstico técnico en el que señala que “no hay riesgos siempre y cuando se haga con todas las medidas sanitarias” y basado en ello es que se tomó la determinación. Incluso reiteró que es el mandatario estatal quien autorizó el evento por ser la máxima autoridad en la entidad, pero reiteró que “él (Cuen) es corresponsable de la decisión en cuanto que es su opinión técnica”.

Se agudiza división. En definitiva, un segmento del panismo ahomense considera que Roxana Rubio Valdez empezó con el pie izquierdo la presidencia del Partido Acción Nacional. Pese a un cuestionable triunfo, dicen que Rubio Valdez se apoderó de la Comisión Permanente al incumplir los acuerdos de darle espacio a quienes le jugaron las contras en las elecciones internas para la reconciliación y la unidad. Sin embargo, no fue así y profundizó la división en el partido. Por eso, algunos consejeros mejor se retiraron de la reunión del pasado domingo. Se rebelaron, pues. Algunos ya la cantaron que si Rubio Valdez le apuesta a los exalcaldes de Ahome, Francisco Salvador López Brito, y Zenén Xóchihua Enciso, y al expresidente del PAN, Óscar Peña Xóchihua, que trabaje con ellos. Ellos se hacen a un lado. Mal presagio para el partido.

¿A carnavalear? El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, visitará Sinaloa el sábado 26 de febrero. Viene a inspeccionar los avances en la construcción de los sistemas hidráulicos de la presa Picachos, en Mazatlán; y el levantamiento de la cortina de la presa Santa María, en Rosario. La agenda del mandatario no estará exenta de polémicas, ya que su arribo a Mazatlán coincide con la celebración de las fiestas del carnaval. Ese día los porteños coronan a la reina de la centenaria fiesta y el tradicional espectáculo pirotécnico en la bahía. No se sabe si el presidente se quedará a dormir en Mazatlán y de paso disfrutar parte de la fiesta, pero el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que por lo menos le extenderá la invitación.

Certificación en riesgo. A pesar que Guasave se puso a la vanguardia en materia ambiental tras lograr que en la administración anterior se certificaran algunos tramos como Playa Limpia en la zona de Las Glorias, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado, hoy se observa con tristeza que esa distinción se puso en riesgo, ya que la citada área carece de vigilancia y hasta vehículos se meten ahí, cuando se supone debería ser un punto protegido. La idea de contar con esas certificaciones es para promover el turismo y cuidar del medio ambiente, pero se necesita que esas áreas estén protegidas y así poder solicitar que más tramos en Las Glorias aspiren a esa distinción, pero a como están las cosas en estos momentos, es probable que ese estatus se pierda de un momento a otro.

De nuevo la polémica. Gran sorpresa la que se dio en la Delegación Guamúchil de la Cruz Roja ante la repentina renuncia del presidente del Patronato, Melquiades Camacho, quien apenas hacía un poco más de tres semanas había rendido protesta en el cargo, pero no solo se va él y el Patronato, sino que con él se va también el equipo de médicos voluntarios y la administradora. La situación que impera al interior de la benemérita institución es que no hay recursos para su adecuada operatividad, lo cual fue el factor determinante para la renuncia de Melquiades Camacho, pero ahora las cosas se vuelven a complicar, pues el personal está inconforme ya que, además que les adeudan pagos, regresa de manera interina el anterior presidente del Patronato, Jorge Luis Cervantes, lo cual no es bien visto por ellos. Según se dice, esto será mientras se define un nuevo Patronato, pues ya hay interesados en tomar las riendas de la Cruz Roja.