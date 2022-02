Tercer Piso

audima

Cambió. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un ajuste en su agenda y será el domingo (no el sábado, como se había adelantado) cuando visite el sur de Sinaloa para inspeccionar los proyectos hidráulicos de la presa Picachos, en Mazatlán; y la presa Santa María, en Rosario. Es la segunda ocasión que el mandatario visitaría ambas zonas de trabajo. Eso da certidumbre sobre prioridad que los dos proyectos tienen dentro del plan de desarrollo federal para Sinaloa. Sin embargo, en el mismo plan se debería de incluir la revisión de los acuerdos para la indemnización de los comuneros desplazados, pues en ese sentido hay temas aún pendientes, sobre todo en lo referente a la ejecución de programas de capacitación y desarrollo laboral, lo mismo que para la construcción de escuelas y servicios eficientes de salud.

Espías detrás de Rocha. Por años, ha sido una práctica común que los gobiernos sean quienes espíen a sus “adversarios políticos” y a un sinnúmero de personajes de la vida pública, pero hoy parece que los papeles se han invertido, pues el gobernador Rubén Rocha Moya asegura que a ellos los están espiando, que los andan vigilando, haciéndoles espionaje, aunque aclaró no saber quién. Lo anterior lo señaló el mandatario estatal al ser cuestionado sobre el despido de presuntos espías que laboraban para el Gobierno del Estado, sobre todo cuando en redes sociales han surgido algunos señalamientos de que esta práctica gubernamental se mantiene. Y aunque admitió que el espionaje es algo muy difícil de erradicar, por tratarse de una práctica muy añeja, insistió que en su gobierno no recurrirá a ello, ni siquiera como labor de contraespionaje para saber quién lo vigila a él. Tampoco descartó que alguna de las personas despedidas estén laborando para alguien más.

‘Está en la polla’. El Carnaval de Mazatlán persigue al secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, por donde anda. Ayer en Los Mochis, afirmó que es “innecesario” que algunos le contesten de manera “brusca”. Eso en referencia al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, que con firmeza señaló que él es corresponsable de la realización del carnaval. Cuen Ojeda sostuvo que él no se deslinda de nada. Incluso, no está peleando con el alcalde del puerto, Guillermo Benítez, como quieren algunos. La desavenencia política que tuvo con él “ya pasó”. Y remató con que “yo me llevo bien con él, nos queremos”. Sin embargo, reafirmó que él no autorizó la realización del carnaval, pero que comparte la decisión del gobernador con base en el estudio técnico que le presentó, que indica que los contagios de coronavirus van a la baja. El funcionario dijo que no recomienda los ‘bolones’ y, si los hay, son necesarias las medidas de prevención. ¿En verdad en el carnaval alguien cree que se va a respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas, etc.?

Violencia de género. Ahora que Juan de Dios López Rubio asumió el mando de la Policía Municipal en Guasave, y quien antes de llegar ahí coordinaba la Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva de Género, se ha encargado de anexar a los partes policiales todas las denuncias que se hacen por violencia contra mujeres, algo que no ocurría antes, y gracias a esto se ha podido corroborar el porqué este municipio ha estado en los primeros lugares a nivel estado en lo que a violencia intrafamiliar se refiere. Apenas hace unos días fueron seis denuncias por ataques contra féminas en solo 24 horas, y ocho en tres días, lo que, de alguna manera, deja en claro que el haber declarado la alerta de género en Guasave no ha sido la solución para minimizar este problema, aún con la creación de la famosa Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva de Género, así que todavía queda mucho trabajo por hacer en ese aspecto.

Sin novedad. Es la marea roja, se atrevió a especular la secretaria de Pesca y Acuacultura en el Gobierno del Estado, Flora Emilia Guerra Mena, a la aparición hasta ahora de 23 mamíferos muertos en las costas de Angostura y Guasave durante la semana pasada y lo que va de esta, aún sin que se tenga el reporte final del personal de la Profepa. Esta decisión tan adelantada es la que ya se había anunciado por los mismos pescadores de la bahía Santa María, quienes aseguraban que con la frase de “pesca accidentada”, se eximía de responsabilidades a las grandes embarcaciones de los daños causados a la fauna marina, como la ocurrida en estos días, tanto es la situación que aseguran han optado por solo ver y callar, porque no hay acciones concretas para sancionar este tipo de actos.