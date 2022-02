Tercer Piso

audima

Mensaje para AMLO. La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, perece haber despertado de su letargo luego de haber ganado la dirigencia, y lo hizo para arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pide que en su visita del próximo domingo “no venga a coronar a la reina del Carnaval de Mazatlán”, sino que venga a poner orden con los gobiernos morenistas, además de traer consigo millones de pesos para nuevas obras, pues le recordó que Sinaloa tiene serias necesidades en salud, seguridad y economía. También criticó las constantes visitas del mandatario a las presas Santa María y Picachos.

A unas horas. A un día de la elección para el cambio de la dirigencia de la Sección 53 del SNTE, parece que el mensaje de los seguidores en Ahome del candidato Alfredo Heredia pegó entre los maestros. Así como Joel Retamoza, otros en este municipio “machacaron” que la candidatura de Silvia Sarmiento es una estrategia del exsenador Daniel Amador para quitarle votos a Heredia con el fin de que gane Ricardo Madrid, a quien apoya al igual que el actual líder sindical, Fernando Sandoval. Y eso “avivó” a muchos que quieren el cambio, pero ya cayeron en cuenta de la estrategia de quienes aseguran han hecho y deshecho con los recursos de los maestros. Por eso, dieron el viraje hacia Heredia, que es el que tiene posibilidades de ganarle a “los caciques” del sindicato. Por eso, dicen que Alma Dinora Miranda, coordinadora de la sección del SNTE en Ahome, anda con todo para revertir la “emigración” hacia el candidato que algunos señalan es apoyado por quienes gobiernan Sinaloa. Incluso, ayer estuvo en Los Mochis el candidato Ricardo Madrid para cerrar la campaña con el discurso de que “el que nada debe, nada teme”.

Reacción tardía. Anunciándose como la tercera opción, es como han llegado los integrantes de la planilla verde, que encabeza la profesora Silvia Sarmiento, para dirigir el SNTE 53, a los planteles educativos de la región del Évora y manifestando la inconformidad que prevalece luego de que directores de los planteles educativos no permiten que se aglomeren en las explanadas cívicas. El mensaje de rechazo a la dirigencia actual de Silvia Sarmiento y de su intención de debatir las propuestas para dar apertura al diálogo con respecto a los temas sindicales de la sección 53 llegan un poco tarde, luego de que ya está por cerrar el proceso debido a que ya mañana es la votación en Sinaloa.

Invitado de honor. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reveló ayer la posibilidad de que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encargue de coronar a la reina del carnaval 2022. Durante una entrevista dijo que también invitará al mandatario del país a ver el primer desfile del domingo. En ese sentido, López Obrador permanecería dos días en Mazatlán, como parte de la gira programada para inspeccionar las presas Picachos y Santa María. Sería un hecho sin precedente en los más de 100 años que lleva la fiesta que un presidente de la República esté presente. Ayer, las autoridades militares y civiles se reunieron para acordar los operativos de seguridad que rodeará a la visita presidencial.

Trato inhumano. Ya es algo cotidiano el observar en las afueras de la clínica del IMSS en Guasave, el que se hagan largas filas para recoger medicamentos en farmacia, donde la sana distancia no se respeta ni por error; pero lo peor del caso es que tienen de pie, de tres a cinco horas, a personas de la tercera edad, así como a los que padecen alguna enfermedad, pues ni por eso les dan un trato especial, lo que tiene muy molestos no solo a ellos, sino también a esos derechohabientes que no padecen ninguna afección, pues califican de inhumana esa acción. Una señora que recibe quimioterapia por padecer cáncer, así como otra con la cadera desviada, son solo algunos de esos casos que tienen que soportar esa larga espera y, para colmo de males, muchas veces, al llegar su turno de recoger las medicinas, resulta que no las tienen, haciendo perder tiempo y dinero a las personas, cuando bien se les podría notificar desde temprano cuáles fármacos hay y cuáles no.