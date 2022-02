Tercer Piso

audima

Por fin llega al Senado. Finalmente, los nombramientos de embajadoras y embajadores, entre los que se encuentra el del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, llegaron al Senado de la República, donde ya fueron turnados a Comisiones para su análisis y posterior ratificación o rechazo, incluso se espera que el proceso en la Cámara Alta sea solo un trámite, pues son propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y así lloren y se revuelquen, los legisladores las aprobarán. Se espera que sea en la sesión del próximo martes 1 de marzo cuando se anuncie la llegada de las propuestas, pero el proceso puede tardar algunas semanas más, así que no coman ansias.

Los reflectores. La llegada de la propuesta del exgobernador Quirino Ordaz Coppel al Senado como embajador de México en España hizo que resurgiera la discusión entre los priistas y no priistas ahomenses de la postura que tendrá que asumir el senador priista Mario Zamora Gastélum. Y es que unos están por que su voto sea a favor, por los beneficios que tendría Sinaloa con ese nombramiento, y otros, en contra, sobre todo entre los priistas, por lo que llaman traición a su partido al integrarse a la administración morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, Zamora Gastélum está contra la pared porque las opiniones están divididas. Sin embargo, parece que va a prevalecer el criterio partidista en el senador priista, que va en el sentido de rechazar esa propuesta. Lo de menos es lo que opinen los ahomenses y sinaloenses en el tema. La expectativa subió de nivel al llegar la propuesta al Senado y por el hecho de que Zamora Gastélum no ha hecho público el sentido de su voto.

Bonanza. En Mazatlán, la fiesta del carnaval inició ayer con la coronación del rey de la Alegría en multitudinario baile al interior del estadio Teodoro Mariscal. Pero no es solo la centenaria celebración que convoca a 1.5 millones de asistentes, la cual ha mantenido ocupado a los sectores turísticos del puerto. Ya se alistan para recibir la afluencia masiva de Semana Santa. Las reservaciones para esos días se reportan al 30 por ciento. Después vendrá la Semana Internacional de la Moto. Todo, muy a pesar de que la pandemia del covid-19 no ha dejado de representar una amenaza para la seguridad pública de la entidad. El obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa, dijo el fin de semana que solo queda orar para que todo salga bien en materia epidemiológica. Y tendrá razón.

Crisis política. El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, lamentó que en estos momentos el Ayuntamiento de Guasave se encuentre inmerso en una espantosa crisis política, quienes se la han pasado buscando la confrontación a través de diversas denuncias, muchas de ellas sin fundamento, y que nada abonan en beneficio de los guasavenses, sino todo lo contrario. Resaltó que en cuanto al señalamiento que hicieron de una supuesta multa que les aplicó la CFE por culpa de la administración pasada por la conexión indebida de unas luminarias, es un asunto que no tiene nada de extraño, pues él, como exservidor público, sabe muy bien que todos los años la paraestatal hace esos censos, y esas diferencias suelen aparecer por el agregado de nuevas lámparas, pero no es un tema para hacer un escándalo así, y en caso de detectar una irregularidad, callados de la boca que denuncien ante la autoridad correspondiente y aporten las pruebas para que estos investiguen, y no estén alentando pleitos que solo los dejan mal parados, amén de demostrar la nula concertación política que se tiene al interior del Ayuntamiento.

Divisionismo en el SNTE 27. Los líderes sindicales del SNTE Sección 27 han tomado las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y esto ha traído consigo divisionismo en el gremio magisterial, según señalaba ayer el líder del Frente Amplio Incluyente Democrático Sindical (Faides), Bernardo Ignacio Bastidas Hernández, y es que su inconformidad es tal que exigen la destitución de Genaro Torrecillas López como secretario general del SNTE 27 y recalcaron que piden legalidad en los procesos, por lo que una vez más salió a flote el tema de la asignación de las 25 supervisiones, mismo que hace unos días, maestros de la Sección 53 señalaran que hubo mano negra en esto. Por otra parte, mientras cada grupo asegura tener la razón, Bastidas Hernández hizo el llamado el gobernador, Rubén Rocha Moya, para que intervenga en el conflicto. ¿Será que la mano del mandatario estatal podría solucionarlo?