Tercer Piso

Descontento. En protesta por el descuento que les hicieron en su salario, para algunos de hasta el 30 por ciento, los trabajadores del Conalep que debían regresar hoy a la presencialidad, no lo harán. Por más que los trabajadores le han expuesto a las autoridades estatales que sin aviso les descontaron el salario, no han tenido respuesta. Hoy todos estarán en paro y piden al gobernador, Rubén Rocha Moya, que los apoye. Algunos trabajadores piden la destitución de Wilfredo Véliz Figueroa porque no ha sabido solucionar el problema y solo se justifica en que no cuenta con recursos para pagarles. Sin duda, a algunos funcionarios nombrados por el gobernador Rubén Rocha Moya no se les da el tema laboral, ya que también se han tenido problemas en la Secretaría de Salud y en la Dirección de Gobernabilidad Democrática.

El saldo. En el recuento de la elección para la nueva dirigencia de la Sección 53 del SNTE, dicen que la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, le quedó a deber al gobernador Rubén Rocha Moya. Por más que digan que no, se metieron a operar en favor del candidato disidente Alfredo Heredia, nada más que no les alcanzó para contrarrestar las “mañas” del oficialismo sindical que respaldó a Ricardo Madrid, candidato del “líder moral” Daniel Amador. Así es que, tras los resultados, se habla de que en la Sepyc puede haber una “sacudida”. Por ejemplo, el jefe de los Servicios Regionales de la dependencia en Sinaloa, Juan Ramón Torres, podría ser uno de los damnificados de la elección por su responsabilidad en Ahome. Algunos sacan el dicho aquel de que “la cuerda se rompe por lo más delgado”.

Certeza. La visita que ayer realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, da certidumbre de inversión a dos de los proyectos que potencializarán el desarrollo agropecuario de la región: el sistema hidráulico complementario de la presa Picachos, en Mazatlán; y la presa Santa María, en Rosario. La falta de una infraestructura de riego ha frenado el crecimiento de las zonas frutícolas y el crecimiento de los hatos en toda la región. No obstante, se mantienen pendiente temas alternos, como la indemnización justa de los comuneros desplazados por estas obras, quienes exigen nuevos pueblos, así como servicios de educación, salud y generación de empleos. El presidente de la República se reunió ayer con ellos y prometió, de nueva cuenta, una respuesta puntual. Eso sería hacer justicia social.

Isife no responde. A pesar de que el jardín de niños Eva Sámano, ubicado en la colonia Tierra y Libertad en Guasave, ha sido vandalizado en 19 ocasiones en lo que va de la pandemia, lo que les ha provocado pérdidas materiales de medio millón de pesos, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa no les ha dado ningún apoyo, a pesar de que desde el 2020 comenzaron con los levantamientos para supuestamente ayudar a ese plantel educativo. Es con las cuotas de los padres de familia como ha podido operar esa escuela, amén de que también el Ayuntamiento les dio su respaldo el restablecer la energía eléctrica, pero de momento están sin agua potable, así como otros equipos que fueron dañados; pero aún no pierden las esperanzas de que el Isife voltee hacia ese jardín de niños.

Sin echar mentiras. Quien dijo ser muy sincero sobre la situación que se vive en Mazatlán con el tema del carnaval, fue el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues parece ser consciente de que no se puede tapar el sol con un dedo y señaló que no se pueden echar mentiras, ya que los videos que circulan en redes sociales reflejan cómo se ha estado viviendo esta fiesta en el puerto y es muy difícil que la ciudadanía mantenga la sana distancia. Según expresó, el aforo se puede controlar en recintos cerrados y establecimientos comerciales, pero si se van a la vía pública, y más con un evento como el Carnaval de Mazatlán, las cosas tienden a ser de una mayor magnitud. Es por ello que, lo que les queda por hacer, es monitorear a los asistentes y aplicar pruebas, no solo a quienes presenten síntomas, sino buscar detectar también a asintomáticos.