Tercer Piso

La propuesta de Rocha. Durante su participación en la clausura del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, realizado ayer en la Ciudad de México, el gobernador Rubén Rocha Moya no solo aseguró que esta propuesta representa la oportunidad de detonar proyectos de desarrollo que permitan abaratar los costos de la energía para las familias mexicanas y sinaloenses, también propuso que los gobiernos locales puedan invertir recursos públicos en la construcción de centrales de generación de energía limpia sin fines de lucro, lo que permitiría —aseguró— suministrar el insumo a costos más bajos. Habrá que ver si los gobiernos tienen la capacidad presupuestal para sumarse a estos proyectos sin poner en riesgos sus finanzas.

Resucitan. Contra lo que se creía, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, parece que va a lograr que la organización sobreviva. El sábado, en Los Mochis, dio visos de ello, pero al iniciar la semana ya quedó claro la ruta pactada con el gobernador Rubén Rocha Moya para que siga la cuota-liga, indispensable para que la organización no muera de inanición: que sea independiente del Partido Revolucionario Institucional. Además, que se fiscalicen los recursos. Lo anterior aplica para todas las organizaciones agrícolas en la entidad. Es decir, que tienen que ser independientes de los partidos políticos. López Miranda picó tanta piedra que tuvo eco. Y todo hace indicar que va a haber sacrificio priista.

Expectativas diferentes. Mientras las autoridades de Salud esperan nerviosos conocer las repercusiones epidemiológicas del Carnaval Internacional de Mazatlán, los líderes de los sectores echan las campanas al vuelo y advierten que el puerto ya está listo para más eventos masivos, como la Semana Santa y la Semana de la Moto. El líder de la Fecanaco, Miguel Hernández Fonseca, dijo que al terminar las fiestas de la carne, el sector comercio de la región se concentrará en la preparación de la temporada alta de turismo por la Semana Santa.

Aún no inician. Ya pasó el famoso periodo de los 100 días que se fijan todas las administraciones que van empezando, esto con el fin de hacer un balance de lo que se hizo a favor de la sociedad en ese lapso, pero resulta que en Guasave pasaron de noche los cuatro meses que van de este gobierno, pues hasta el momento no se ve obra pública por ningún lado, ya que ni siquiera los proyectos que dejaron comenzados sus antecesores los quisieron terminar, y lo único que se puede resaltar es que se compraron dos camiones nuevos para recoger la basura y pare de contar. Habrá que ver si así como algunas dependencias municipales presentaron informes de sus resultados en los primeros 100 días de gobierno, Martín Ahumada Quintero presenta el suyo, porque será muy interesante saber qué es lo que pone ahí, ya que las necesidades abundan tanto en el medio rural como en el casco urbano, y al ver lo que se ha hecho hasta ahora, pareciera que este gobierno aún no ha comenzado.

Administración de quejas. Desde el ingreso de Rubén Rocha Moya como gobernador del estado, en su administración se han dejado ver ciertas inconformidades con algunos sectores. Primero, enfermeros y enfermeras de todo el estado se manifestaron por la falta de un salario acorde a sus labores, y ahora fueron los maestros del Conalep, quienes alzaron la voz y con un paro de labores dieron a conocer que las autoridades estatales no les hacen valer su contrato colectivo, además que su salario se ha visto afectado con descuentos de un 30 a un 60 por ciento, y entre los que más golpes han recibido son cerca de 15 profesores sindicalizados que no se han considerado como parte del sindicato, además que no han recibido su sueldo correspondiente, incluso hace unos días exigían la destitución del director general Wilfredo Véliz Figueroa debido a estos conflictos. Al ser problemáticas que se dan en todo el estado, estos sectores han solicitado que el gobernador interfiera para buscar una solución.