Tercer Piso

¿Alcalde inhumano? Luego de que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, rechazara el ofrecimiento de 20 millones de pesos que hizo el gobernador Rubén Rocha Moya al municipio para la homologación del pago de pensiones a viudas de policías, por considerar el municipio que ese monto solo cubre una parte y además no está dispuesto a ir en contra de la Constitución, según Estrada, el mandatario estatal le recriminó que no se deje ayudar y además incumpla una orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de pagar a las viudas, “una cuestión de humanidad”, insistió Rocha.

Discutible. El voto del senador ahomense, Mario Zamora Gastélum, fue en contra de que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel fuera nombrado embajador de México en España. Algunos dicen que fue congruente con la posición priista, pero no son pocos los ahomenses que lo cuestionan porque consideran que esa designación le beneficia a los sinaloenses por el apoyo que podría dar al estado. En realidad, dicen que su voto tuvo más inclinación partidista y su “resentimiento” del proceso electoral pasado, en el que perdió la gubernatura, que en el sentir ciudadano. Los zamoristas consideran que Ordaz Coppel se la jugó con Rocha Moya en la elección pasada para quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo recompensó. Con este caso se comprueba que los representantes populares votan bajo sus intereses personales y políticos que con el parecer de “sus patrones”, como el propio Zamora Gastélum llama al pueblo.

Escalando. El Congreso de la Unión inició una averiguación para deslindar responsabilidades en torno a las amenazas denunciadas la semana pasada por el diputado federal de Mazatlán, Juan Torres Navarro. Desde su tribuna, el legislador morenista denunció que, recientemente, un sujeto se presentó en las oficinas de su negocio de ortopedia en Mazatlán para exigir, bajo amenaza, que retire la demanda interpuesta ante la Profepa en contra de un restaurante, por la invasión de zonas de playa. El mensaje lo habría recibido directamente la esposa del legislador y comunicado a este de inmediato. Torres Navarro no dudó en exponer la situación en tribuna. En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, ordenó dar asesoría jurídica y de seguridad a Torres Navarro. Aseguró que, de manera personal, le daría seguimiento al caso, en coordinación con las autoridades federales y estatales competentes.

Necesitan vigilancia. El presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el estado, Carlos Urías Espinoza, aseveró que es un hecho que hay importaciones ilegales de camarón de granja desde Ecuador a México por las aduanas ubicadas en la frontera sur del país, específicamente en el estado de Chiapas, lo cual pone en riesgo la actividad si no se hace algo al respecto. Declaró que le pedirán al gobernador del estado que les facilite observadores en dichas aduanas, ya que, de no lograr desplazar ese camarón que viene desde Sudamérica, el próximo ciclo los precios se estarán desplazando también, por lo que esperan una respuesta positiva del mandatario estatal, ya que de momento no se está moviendo todo el camarón que tienen para cubrir la demanda por la Cuaresma, a causa de esas importaciones.

Sin fecha definitiva. Desde el año 2020, el exdirector de Cultura en el municipio de Mocorito Pedro Sánchez anunció que se estaría entregando el museo de Los Tigres del Norte. Desde esa fecha, ya se ha cerrado una administración y pasado dos años, y aún se mantiene en la espera la llegada de la fecha de entrega final de esta obra. El año pasado, se terminó de manera oficial el edificio y se dijo que ese mismo año, antes de cerrar el periodo administrativo, se estaría entregando, de eso ya casi se cumplen otros 12 meses. Ahora, como director del museo, Pedro Sánchez anunció el mes de abril como fecha de entrega de tan esperada obra, de la cual ya se presume será un museo con alta tecnología y de capacidad para atender a visitantes de habla hispana e inglesa.