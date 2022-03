Tercer Piso

audima

Juego de vencidas. El conflicto entre la dirigencia del SNTE Sección 27, que comanda Genaro Torrecillas en Sinaloa, y la Secretaría de Educación Pública y Cultura se reaviva, a tal grado que para hoy y mañana convocaron a un paro generalizado, es decir, que abarque la actividad presencial y virtual, para meter presión a Graciela Domínguez y al gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusan de no mostrar la apertura para la negociación a una serie de reclamos, entre ellos la suplantación de la gestión y acción sindical, la supuesta violación constante a los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Esta acción podría impactar en poco más de 2 mil escuelas, aunque en la convocatoria pasada solo 700 planteles se sumaron al paro, veremos esta vez cuántos secundan a Torrecillas.

El PAN. El presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar, condenó la postura que asumieron los legisladores morenistas y otros que aprobaron el aborto bajo el argumento ya muy trillado, como el del coordinador de los legisladores priistas, Ricardo Madrid, de que había un mandato que cumplir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ya fue rebatido por los grupos provida.

Orondo. El alcalde de Mazatlán presumió ayer haber sido el único presidente municipal de la República invitado al foro Retos de la Pesca en México, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y Oceana, organización internacional dedicada a proteger los océanos del mundo. Durante el evento, el alcalde urgió a redoblar esfuerzos en el combate a la pesca furtiva, que tanto daño le hace a esa actividad importante, no solo para la economía de Mazatlán, sino de muchos estados de la República. Ojalá el munícipe hiciera uso del trato cercano que también presume con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exponerle la necesidad de más atención emergente. Y es que la flota pesquera de Mazatlán está en zozobra entre las bajas capturas y el retiro de apoyos federales.

Entran en conflicto. Integrantes de la Alianza de Transporte de Carga de Guasave se enfrascaron en una discusión con empleados de una empresa que según compró maíz y ellos mismos intentaron llevarse el grano, cuando esa solo es facultad de los concesionarios, por lo que exigieron a los choferes que mostraran la documentación donde tenían el permiso para mover esas cosechas, así como la factura donde habían pagado por ese grano, pero nunca aceptaron. Para no permitir que los camiones de la Alianza entraran o salieran de la bodega Columbia, que es de donde estaban sacando el maíz, colocaron una unidad atravesada, por lo que se llamó a la Policía Municipal para que hiciera algo al respecto, pero al estar en carretera federal, no pudieron hacer nada, por lo que tuvo que venir la Guardia Nacional a poner orden y moverlos; la gente de la Alianza aseguró que ya no permitirán que ningún industrial les quiera afectar su patrimonio, pues a ellos les cuestan dinero esas concesiones, y no les parece justo que les quiten el trabajo.

La petición. Los que ya hicieron una petición de análisis son los camioneros urbanos del estado de Sinaloa, quienes a través de la Dirección de Vialidad y Transportes presentaron una propuesta de aumento a la tarifa. El subdirector de Vialidad y Transportes en Sinaloa, Rubén Medina, aseguró que ya dependerá del estado hacer el análisis por los transportistas, quienes consideran necesario el aumento. De aprobarse, este sería un golpe más que se suma a la economía local; pero, a decir de los transportistas, entienden la situación financiera de la sociedad, pero los gastos de operación cada vez son más elevados y no se ha permitido un aumento a la tarifa de estudiante desde hace algunos años.