Tercer Piso

Un alcalde muy confiado. A pesar de las 10 mil firmas ciudadanas para exigir juicio político en contra suyo y de la fuerte crítica que ciudadanos le hicieron con la exhibición de piñatas en forma de ratas alusivas a él y a seis de sus funcionarios más cercanos, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo estar convencido de que no habrá juicio político porque no se dan las condiciones. Incluso asegura que detrás de este movimiento en su contra hay diputados locales, por lo que pidió al gobernador que los ponga quietos y que, en lugar de andar exponiendo su imagen, mejor se pongan a trabajar. También adelantó que no interpondrá quejas contra quienes mostraron las piñatas, pero sí pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber expuesto fotografías de mujeres.

La operación. Una operación bien orquestada, parece que se montó en contra del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y es que hay brotes de rebelión en el sector salud, principalmente en el norte de Sinaloa, a la par de la revelación del gobernador, Rubén Rocha Moya, de que la UAS debe 2 mil millones de pesos al SAT. Luego de esto, el diputado local ahomense José Manuel Luque Rojas vio bien que el gobernador apoye a la institución educativa para resolver el problema, pero exigió el deslinde de responsabilidad por esa omisión. Esto último es la jiribilla del caso. Dicen que la postura de José Manuel no es fortuita. Es de los allegados del gobernador. Algunos le agregan que es hermano de Martín, asesor de Rocha Moya.

La indicación. Tras la renuncia de las presidentas municipales de Cosalá y El Rosario, Carla Corral y Claudia Valdez, respectivamente, como militantes del Partido Sinaloense en el estado, en el pueblo mágico de Mocorito corre el rumor muy fuerte de que a la presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, el secretario de Salud y fundador del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, le hizo llegar una discreta solicitud para que se declare de manera abierta alcaldesa pasista. Corren las apuestas de las decisiones que pudiera tomar la presidenta municipal, quien, dicen, primero tomará en cuenta a su esposo, el exalcalde por el PAS en dos ocasiones, Guillermo Galindo Castro. Sin embargo, se pone en juego con la decisión que llegue a tomar la mayoría en cabildo o el respaldo o, en su defecto, el rechazo de las gestiones de Gobierno del Estado.

Anticipados. Los sectores de servicio turístico en Mazatlán no han esperado y ya, desde el inicio de la Cuaresma, se alistan para el arribo masivo de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa. El mismo Ayuntamiento, que encabeza el polémico Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, anunció el Mazatlán Fest. Se trata de un evento musical con el cual el Ayuntamiento agradece a los turistas la preferencia en el puerto. Este año se llevará a cabo en la recién inaugurada avenida Quirino Ordaz Coppel, con la presentación de un artista nacional que el director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado, mantiene en secreto. De esa manera, el Ayuntamiento se mantiene confiado en la disminución de la pandemia del covid-19, la cual no repuntó a pesar de los seis días de fiesta carnavalera.

Horas de angustia. En la comunidad de Gambino No. 2, se vivieron horas de angustia ayer, luego de que se dio un enfrentamiento a balazos entre elementos del Ejército mexicano y presuntos delincuentes, dándose el agarre muy cerca de la escuela primaria de dicho poblado, aunque afortunadamente nadie salió herido. Los propios castrenses se encargaron de evacuar a los alumnos y docentes del plantel, ya que pasó el peligro, mientras que los vecinos se encerraron en sus casas, incluso hasta las tiendas bajaron sus cortinas, por lo que la actividad comercial se paralizó en la zona, ya que el despliegue de elementos que se dio por las calles de la localidad los tenía asombrados a todos, aunado al temor de que se diera otro enfrentamiento. Ya por la tarde, las cosas volvieron a la tranquilidad, pero la gente no dejó de permanecer en alerta.