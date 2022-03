Tercer Piso

audima

No sacarle la vuelta al tema UAS-SAT. A no desviar la atención, llamó el gobernador Rubén Rocha Moya sobre el tema del adeudo fiscal de la Universidad Autónoma de Sinaloa al Sistema de Administración Tributaria, un tema que reventaron ellos y atribuyeron a la autoridad universitaria en la conferencia semanera reciente, pero que el rector Jesús Madueña Molina atribuyó responsabilidad al Gobierno del Estado, por lo que hoy Rubén Rocha Moya detalló que se trata de dos créditos fiscales de 2015 y 2016 en lo que “probablemente incurrió en alguna omisión el gobierno de ese entonces”, pero no exime de responsabilidad a ninguno de los dos, es decir, ni a la universidad ni a su gobierno. Admitió que la máxima casa de estudios no genera recursos, pues es subsidiada, por lo que tendrán que afrontar juntos este tema. “Lo importante es buscar una vía de solución”, insistió.

Otro golpe. De todo le han dicho al diputado local por el Distrito Electoral 01 de El Fuerte-Choix, Martín Vega Álvarez, tras renunciar al Partido Sinaloense y su bancada para pasarse a la de Morena en el Congreso del Estado. No lo bajan de “convenenciero y oportunista” los pasistas y no pasistas en estos municipios y fuera de estos. Y es que está claro que se prestó, así como la legisladora Rosario Guadalupe Sarabia Soto, a la campaña para restarle poder al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder real del PAS. Este es un golpe más que ha recibido Cuen Ojeda en los últimos días que van encaminados a minarlo. El PAS se queda con seis diputados, con lo que pasa a la tercera fuerza legislativa, por abajo del PRI. Por si algunos todavía dudaban de la simbiosis Morena-PRI.

De usos múltiples. El Gobierno del Estado invirtió 42 millones de pesos para la construcción de la avenida del Atlántico, en Mazatlán. La nueva vía, paralela al paseo costero, tuvo en un principio el propósito de servir como zona de aparcamiento y vía alterna para el desfogue del flujo vehicular en el malecón. Sin embargo, la administración municipal que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres le ha encontrado otro uso: la sede de eventos masivos. En el último mes, la vía recibió a la Feria del Carnaval y luego la Semana de la Troca. Para Semana Santa ya se anunció que será la sede del Mazatlán Fest.

Cierran escuelas. Tras el enfrentamiento que se dio entre civiles y elementos de la Guardia Nacional el pasado martes en la comunidad de Gambino No. 2, autoridades educativas decidieron cancelar las clases presenciales no solo en los planteles de esa localidad, sino también en zonas aledañas, ya que la movilización militar se mantiene vigente y los docentes prefirieron no asistir, aunque las clases en línea sí estarán vigentes. El jefe de los Servicios Regionales en los municipios de Guasave y Sinaloa asegura que las escuelas sí están preparadas para ese tipo de evacuaciones cuando se llegan a presentar, ya que han hecho varios simulacros con el apoyo de Protección Civil, por lo que en ese sentido se sienten seguros, pero no por eso expondrán a alumnos y maestros.

Vaya problemática. ¡Por qué hasta ahora!, pronunció el alcalde Miguel Ángel “El Profe Mayke” luego de que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura realizaran una marcha por las calles de la cabecera municipal hasta llegar a la presidencia para exigir la destitución de su comandante, Sergio Lagunes Inclán. Antes de ello, el alcalde ya tenía en su agenda una reunión con los exagentes policiacos, quienes desde hace meses se percataron de que les habían quitado de los beneficios de su jubilación el derecho a la atención médica en el IMSS, y desde entonces sostienen una negociación para recuperarlo. Al ver que no se les atendía, porque no estaban en la agenda, los agentes activos exigieron ser escuchados y esperaron hasta cuatro horas para el encuentro. Y es que el “Profe Mayke”, a manera de reclamo y en plena sesión les cuestionó de que ¿porqué hasta ahora se manifestaban?, si traían desde la administración anterior estas problemáticas e incluso les señaló que a Aglaeé Montoya, la alcaldesa del trienio anterior, nunca le dijeron nada.