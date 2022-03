Tercer Piso

audima

Hay prioridades. La propuesta de crear una playa nudista en Las Aguamitas, Navolato, idea del diputado morenista Serapio Vargas Ramírez, al parecer no cayó del todo bien entre los ciudadanos, pues la mayoría de la gente entrevistada por este rotativo coincidió en que la entidad tiene otras prioridades como para andar preocupándose en generar un atractivo de este tipo con la finalidad de atraer al turismo, pues también coinciden en que la cultura de los sinaloenses no da como para un lugar de estos. Entre los riesgos que visualizan, destaca la oposición de grupos conservadores y/o religiosos.

Resentido. Los líderes sindicales de la Sección 27 del SNTE en Sinaloa le “pusieron el cascabel al gato” en el conflicto que tienen con el Gobierno del Estado. Genaro Torrecillas, secretario general de la Sección, y el representante nacional de la organización, Flavio Bernal, señalaron que el movimiento que tienen en marcha no es producto de “un berrinche”. En conferencia de prensa en Los Mochis, señalaron que el punto del conflicto es que el subsecretario de Educación, Horacio Lora, no reconoce a la nueva dirigencia. En realidad, Lora no asimila la derrota en la pasada elección sindical. A los que jugaron en contra de Torrecillas y perdieron los nombró jefes de departamento. Y estos no reconocen a los líderes sindicales que van a sus oficinas para plantearle los problemas. En el fondo, Lora es el líder moral de la CNTE. Entonces el lío es político. Lo malo es que los niños pagan los platos rotos.

¿Cosa del pasado? Tal pareciera que para la administración municipal que encabeza en Mazatlán el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ya no hay pandemia de covid-19. Hace unos días, el alcalde se pronunció por abandonar el uso del cubrebocas debido a la disminución de casos activos y nuevos casos. Instruyó al Instituto de Cultura y Arte para que durante el periodo de Semana Santa se lleve a cabo el Mazatlán Fest en la calle Quirino Ordaz Coppel. Además de ello, se prepara un desfile carnavalero y un concierto para esos días. Luego, una semana después vendría la Semana Internacional de la Moto. Total, que Mazatlán está en una fiesta turística con pocas restricciones por la pandemia.

Quedan sin agua. Vecinos del ejido Alfonso G. Calderón, en el municipio de Sinaloa, hoy cumplirán una semana sin el servicio de agua potable, luego de que se les quemó la bomba, y que, hasta la fecha, la Jumapas no les ha podido arreglar; aunque existe el compromiso de que para este fin de semana ya debe quedar solucionado ese problema, pues hay otros pueblos aledaños que también están sufriendo las consecuencias de esa avería. Los pobladores han tenido que sacar agua de los canales que hay en la zona para cubrir sus necesidades diarias, pero les resulta el colmo que ya les hayan entregado el recibo del agua para que pasen a pagar, cuando la Jumapas ni siquiera pipas ha mandado para que los dote del vital líquido, pues dicen que no tienen vehículos disponibles, lo que les resulta increíble, sobre todo porque ya son ocho días de estar batallando para acceder al servicio.

Insensibles. Durante la manifestación de habitantes de Rancho Viejo en la presidencia municipal de Mocorito, quienes llevan varios días exigiendo la destitución de la comisaria, Guadalupe Ruiz, el síndico procurador, Enrique Parra Melesio, señaló de faltos de sensibilidad a la alcaldesa, María Elizalde Ruelas, así como al secretario del Ayuntamiento, Eduardo Robles Sánchez, pues la primera no dio la cara para atender al grupo de inconformes, y al parecer al secretario le ganó el desespero al intentar explicarle a los ciudadanos que la selección de la comisaria fue apegada a la convocatoria y no una imposición. Al ser atendidos por el síndico procurador, los manifestantes le aplaudieron, ya que sintieron su respaldo para seguir con su movimiento en busca de llegar a una asamblea en la que elijan a su comisario o comisaria, pues insisten en que el proceso estuvo amañado por las autoridades municipales.