Tercer Piso

audima

En el discurso, queda la prevención. Tanto autoridades estatales como municipales tienen en el discurso los programas preventivos, pero en la realidad nada hacen por contribuir a que haya espacios seguros. Para el sector del aeropuerto, en donde en los últimos meses han asesinado a mujeres, se han registrado asaltos y otros tipo de delitos, hay zonas que están muy oscuras. Uno de ellos es el acceso al aeropuerto, en donde antes muchas personas acudían a ejercitarse, pero ahora ya no lo hacen porque muchas lámparas están fundidas; en el sector Las Mañanitas, hay niños que juegan a oscuras en un parque. Las autoridades municipales conocen el tema, pero el alcalde prefiere andar interponiendo controversias constitucionales para quitarles beneficios a los ciudadanos que crear espacios seguros, pese a asaltos, asesinatos, algunos espacios de este sector están en la oscuridad, lo que es generador de un gran riesgo.

Cónclave. No estuvo el mochitense Félix Pérez Villegas, exsecretario general de la Sección 27 del SNTE, por motivos de salud, como tampoco Feliciano García Peraza y Jaime Barrón. Los que sí acudieron a la reunión en Culiacán de exsecretarios generales de la organización sindical son Jesús Ernesto Moreno Morales, José Mendívil Zazueta, Crescenciano Espericueta y Edén Inzunza. Esto fue con el actual líder, Genaro Torrecillas, y el delegado nacional, Flavio Bernal, ante quienes refrendaron el total apoyo en su lucha contra la embestida del gobierno rochista para vulnerar la autonomía sindical. Más allá de las acciones que acordaron, se ve a leguas que la intención de la reunión de los exsecretarios es mandar el mensaje de unidad en el sindicato. Dicen que los que no fueron invitados fueron los exsecretarios Álvaro Tejada Osuna, Bernardo Vega Carlos y Jaime Quiñónez, por ser considerados “esquiroles y traidores” a la organización, ya que están del lado de la Cuarta Transformación en Sinaloa, que tiene de punta de lanza a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, corriente a la que pertenece el subsecretario de la Sepyc, Horacio Lora.

En lo que tope. En Escuinapa, el oficial mayor del Ayuntamiento, José Antonio Prado Zárate, parece decidido a enfrentar a la oposición y hasta la indiferencia para llevar a cabo su labor. Ya en recurrentes ocasiones advirtió al cabildo las violaciones a la ley que estaba cometiendo, sobre todo en lo referente a la designación de Marcos Cásares Acosta, como titular del Órgano Interno de Control, quien tiene varias averiguaciones por irregularidades y fue propuesto por encima de sus facultades exclusivas para ello. En la última sesión, el síndico urgió a los ediles a dar poderes a los licenciados Víctor Manuel Cabanillas Arellano, César Augusto Corona Prado y Cristian Prado Huerta para que representen al Ayuntamiento. Y es que la comuna tiene al menos 229 litigios. Los regidores votaron y mandaron el caso a la mesa de trabajo.

Inconformes con plebiscito. Ayer, se llevó a cabo el plebiscito de síndicos y comisarios en el municipio de Guasave, y fue en la sindicatura de La Trinidad donde se presentaron una serie de acusaciones por parte de simpatizantes de la candidata Mirna Norzagaray, ya que no se permitió que en ninguna de las mesas receptoras hubiera representantes suyos, lo cual fue tomado como un atropello y una burla, haciendo alusión a que hubo cargada para que Emmanuel Verduzco, a quien tachan de ser el candidato oficial, ganara sin problema alguno. Los vecinos de La Trinidad, que hicieron reclamos airados en redes sociales, señalaron que malamente el Ayuntamiento anda gastando recursos en esa farsa a la que llamaron plebiscito, ya que todo fue una simulación para que ganara quien venía palomeado, sin importarles a quién prefería el pueblo para que los representara.

Se les va a hacer. En su visita a Mocorito este sábado, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que la anhelada carretera de la comunidad de El Progreso, Mocorito, a Caitime, Salvador Alvarado, quedaría lista este año, pero momentos después aclaró que como no es ingeniero, no sabe cuánto tiempo demorarían los trabajos. Rocha Moya aseguró que esta obra la trae muy presente en su agenda y, sin duda alguna, comenzará a realizarse este año. Lo que sí es que se tendrá que prestar mucha atención con su avance y luego no le vaya a pasar a los mocoritenses como con la obra del puente del Arroyo Seco, en El Valle, que se tenía prevista entregar antes de concluir la administración pasada, y es hora de que no se concreta la entrega.