Tercer Piso

audima

Aarón Irízar y el PRI. Por fin el exsenador Aarón Irízar López habló de sus aspiraciones para dirigir al PRI estatal, y aclaró que efectivamente es profundo ese deseo por participar en un proceso para convertirse en dirigente estatal del Revolucionario Institucional, pero no quiere encabezar un periodo corto como interino, por lo que prefiere esperarse a fin de año en que termine en diciembre el periodo estatutario que dejó inconcluso Jesús Valdés y entonces sí apuntarse para ese proceso y encabezar un periodo completo, siempre y cuando circunstancias y posibilidades se lo permitan para cuando se emita esa convocatoria, por allá en noviembre. Y aunque no ha comunicado esta intención a la dirigencia nacional, espera que sus declaraciones a los medios sean suficientes para enterarlos, pues se le menciona fuertemente como el relevo de Cinthia Valenzuela.

Encarte. A la par de que se habla de que a Aarón Irízar se le fue “el avión” por la presidencia interina del PRI en Sinaloa surgió el nombre entre los priistas del exalcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, para esa posición que parece estar encantada. Ruelas Echave está concentrado en su negocio, pero hay quienes tratan de meterlo en la jugada priista por la dirigencia. Sin embargo, el exalcalde ha tenido bajo perfil en esta coyuntura. Lo cierto es que muchos le ven más perfil a este que a Marco Antonio Osuna Moreno, otro de los priistas ahomenses que también la quiere. Luego de la reunión de los presidentes de los 18 comités municipales del PRI en Sinaloa con el delegado nacional Enrique Benítez parece que el tema se le cayó a Irízar como anteriormente ocurrió lo mismo con Paloma Sánchez y Gómer Monárrez. Ahora surge Ruelas Echave. Ya se sabrá si se avienta Jerusalem y Nazaret.

Candil de la calle. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres estuvo ausente, ayer, de la ceremonia cívica organizada para conmemorar el natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y es que el morenista viajó hasta el Estado de México. El munícipe fue uno de los mil 800 invitados a la inauguración del polémico aeropuerto Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de Zumpango. A Benítez Torres se le vio acompañando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al líder nacional de la Concanaco, Héctor Tejada, durante la apertura del recinto aeroportuario, uno de los principales proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, el primer vuelo internacional que recibió el aeropuerto provenía de Caracas, Venezuela. Fue operado por la aerolínea Conviasa, del gobierno de Nicolás Maduro.

Discurso de primaria. Al líder de los regidores del PRI en el cabildo guasavense, Luis Antonio López Quiñónez, le tocó ser el orador ayer durante la conmemoración del 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, quien prácticamente se dedicó a sacar todo su mensaje de Wikipedia, ya que leyó los orígenes y toda la trayectoria del Benemérito de las Américas, como si estuviera en una exposición escolar de nivel primaria. Es obvio que si a los ediles se les informa que serán oradores en un evento de esta clase, por lo menos se deben de preocupar por prepararse mejor, pues la historia de Benito Juárez la aprendemos desde educación básica, pero lo que se esperaba de él es que diera un posicionamiento más apegado a la realidad, del rico legado que nos dejó este héroe nacional.

En busca de soluciones. Los problemas que se tienen en Angostura respecto al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pudieron resolverse en la pasada administración, pues fueron varias reuniones en las que se expusieron las problemáticas de apagones en diferentes comunidades pero no se llegó a una solución. Ahora, el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta, ya empezó a buscar cómo atender las necesidades en ese tema, y junto con la síndica procuradora Adriana Sánchez Espinoza sostuvieron una reunión en la subdelegación de la CFE en Pericos para exponer las necesidades. Sin duda, el tema de los apagones en localidades como Costa Azul o Playa Colorada, por mencionar algunas, fue en la administración de Aglaeé Montoya, una situación constante que lamentablemente no pudo llegar a un arreglo, incluso se dijo en su momento que hasta se hizo la gestión para una subestación eléctrica en el municipio costero, a ver si esta ocasión los ciudadanos corren con suerte y logran ver soluciones.