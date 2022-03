Tercer Piso

audima

Rocha y su apoyo a AMLO. El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró en su conferencia semanera que no se mantendrá al margen de la revocación de mandato, por lo que adelantó que hará uso de su libertad de expresión, aprovechando el decreto por el que se interpreta el alcance de la promoción, para promocionar la participación de la gente en la consulta del próximo 10 de abril. Cuestionado por los reporteros si tanto él como sus funcionarios utilizarán los actos públicos para hacer promoción en favor del presidente de México, el mandatario estatal refirió que no ocultará la cabeza, pues apoya al 100 por ciento al mandatario mexicano, y ahora tiene licencia legal para hacerlo, insistió. Eso sí, aseguró que él no le da ninguna consigna a su gabinete a pesar de esa avalancha armada de los conservadores para que no se haga nada.

Contra la pared. Dicen que al senador Mario Zamora Gastélum se le hizo “bolas el engrudo” en el tema de la presidencia del PRI en Sinaloa. Van dos operaciones para nombrar al sustituto de Jesús Valdés, y las dos han fracasado. La posición de los 18 presidentes de los comités municipales del partido de una consulta a la base o al consejo político estatal lo puso contra la pared, al igual que al presidente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno. Los que saben del tema aseguran que, si es por consejo político estatal, hay posibilidades de que un quirinista les gane; y, si es por consulta a las bases, también. Como el choque de trenes es inevitable porque la corriente del exgobernador y embajador de México en España, Quirino Ordaz, está pertrechada en el partido, se habla que la designación del presidente interino va a ser de imposición. Si el nombramiento es directo, pues debe de caer en uno que más o menos tenga interlocución con la mayoría de los grupos internos. Si no es así, sería el tiro de gracia para el partido.

Llega la veda. Hoy, a las 23 horas, termina la captura de camarón en altamar. Es el final de una de las temporadas más complicadas vividas por el sector industrial de la pesca en Sinaloa. La escasez de producto se sumó al retiro de subsidio para la compra de combustible y el veto de los Estados Unidos para la comercialización del camarón. Al final, la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, encabezada por Omar Lizárraga, consideró regulares los resultados. Ahora, los sectores demandan un verdadero plan de vigilancia para mantener a raya la pesca furtiva, pero para eso tampoco hay mucho dinero disponible. O al menos, eso argumenta la federación.

A sanear deuda. El diputado federal morenista Casimiro Zamora Valdez asegura que aún se está cabildeando la posibilidad de que la Conagua le perdone la deuda millonaria que tienen muchos municipios en el país con ellos, por concepto de la extracción del vital líquido que hacen las juntas para uso doméstico, comercial e industrial, ya que en la mayoría de los casos ese adeudo es impagable, como el caso de Guasave, donde se deben 120 millones de pesos por ese concepto. Asegura que si la Conagua acepta dejar en ceros a esas paramunicipales que les deben, van a poder recibir 26 mil millones de pesos anuales, mientras que las Juntas de Agua podrán recuperar el IVA de todas las obras que realicen, ya que en la actualidad no pueden hacerlo, por el adeudo que tienen con la Comisión Nacional del Agua.

Muy claro todo. Sin mucho de qué preocuparse, asegura la síndica procuradora de Salvador Alvarado, Martha Olivia González Montoya, quien luego de que la cuenta pública del municipio recibiera algunas observaciones de la ASE, asegura que no hay problema de qué preocuparse porque todas son observaciones administrativas, que se tiene respaldo de la documentación necesaria. Ha sido tanta la confianza en el ordenamiento de la documentación que se tiene que, dijo, no ve condiciones que se tenga que recurrir por el momento de la presencia de algún exfuncionario. E incluso dijo que este pudiera ser el modelo a seguir de la actual administración para evitar ser observados por la ASE y dejar todo ordenado y claro.