Hasta que por fin. No fue sino hasta que particulares se atrevieron a donar un terreno, que se podrá tener un basurón municipal en la sindicatura de El Valle, Mocorito. Gozar de buenos servicios públicos es fundamental para todos los seres humanos, ya que esto permitirá que la sociedad goce de mejor calidad de vida, y según Ramón Ariel Márquez, síndico de El Valle, dentro de muy poco tiempo podrán gozar de tener un basurón exclusivo para la zona, un proyecto que fue muy solicitado por la sociedad y será un gran avance para el desarrollo del lugar. Los habitantes de El Gallo, por su parte, hicieron la petición de que el camión recolector de basura llegara a esta ranchería, y parece que ya podrán gozar de este beneficio, que estaban esperando desde hace algunos años. Esta inconformidad ya se había hecho ver en varias ocasiones a las administraciones anteriores por haber sido excluidos de este beneficio, y fue gracias a que fueron escuchados por el nuevo síndico que lograron su objetivo, porque pareciera que las autoridades municipales y el síndico que acaba de dejar su espacio no se deban el tiempo de escuchar sus peticiones, porque a pesar de que solicitaban que el camión recolector llegara hasta esta comunidad, nunca lograron concretar su propósito y, por lo tanto, se sentían excluidos y un tanto abandonados, y finalmente, con este logro El Gallo se incluye a las comunidades que tendrán una mejor calidad de vida.

Sin prisa. Quien no tiene prisa de hacer su trabajo es la Conapesca, que dirige Octavio Almada Palafox, pues hasta el momento no han establecido una fecha determinada para el inicio de la veda de camarón. Algunos pescadores afirman que apenas están empezando a realizar los muestreos e investigaciones debidas, sin embargo, solo se ven las camionetas del organismo rondando por el lugar y nomás no fijan una fecha. Esto provoca una preocupación en la actividad de los pescadores, pues aseguran que necesitan ser informados con tiempo para poder programarse financieramente. Aseguran que al parecer la Conapesca se la vive muy a gusto, sin dar todavía un día determinado, donde solo se escuchan rumores, y algunos pescadores se están preparando por si llega el aviso antes, pero no quita el hecho que la Conapesca no ha realizado sus trabajos en tiempo y forma como lo afirmaron algunas personas que se dedican a la actividad pesquera.

Se le hizo justicia. Desde la apertura del edificio de Justicia Penal en el municipio de Angostura, en abril de 2015, no se le había visto que se pusiera manos a la obra para la reparación de daños a la infraestructura. Al poco tiempo de entregada al Gobierno del estado se dejó ver que algunos enjarres empezaron a caerse con losas completas, incluso en la Administración anterior, del hoy exgobernador Quirino Ordaz Coppel, se dejó ver de manera más notoria los daños y poco pareció importarles los daños tan visibles que tenía, y no fue sino hasta hoy, que... ¡vaya!, se le hizo justicia al edificio y se le da una resanada en las áreas donde se encuentran desprendidos completamente los enjarres.

De malas. En donde aseguran que por más que se intente levantar la línea de ventas no se logra es en el Tianguis del Centauro del Norte. La comerciante María Cristina Acosta asegura que ya se han establecido mejoras y acciones que permitan tener un mayor ingreso y no se logra estabilizar a como se encontraban las ventas antes de cerrar por el confinamiento que ha generado el COVID-19. Hasta han dicho que se requiere el esfuerzo e impulso del Gobierno municipal, porque nomás no ve que se logre mejorar las condiciones.