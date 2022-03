Tercer Piso

audima

Cuidado. En caso de que la fiscal general Sara Bruna Quiñónez siga prestando oídos sordos a las víctimas del delito, va a empezar a tener una gran cantidad de manifestaciones. Ya hay personas organizándose para realizar algunos plantones, pues familiares de personas desaparecidas y asesinadas aseguran que solo ven a la fiscal en cuanto evento político tipo social hay, pero no se le ve atendiendo los casos urgentes. Se empiezan a elevar las voces de que a la fiscal le está quedando muy grande el puesto.

Faramalla. Ya encarrerados en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, los morenistas de Sinaloa salieron con la suya. Y tenía que ser un diputado local de Ahome quien está dando la cara para anunciar que van a impulsar la iniciativa para que la revocación de mandato también se aplique al gobernador, alcaldes y diputados en la entidad. Se trata de César Guerrero, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. En eso están, pero primero van a sacar adelante que la mayoría de los votos vaya en sentido de que López Obrador siga como presidente. Los pronósticos es que eso se cumpla porque prácticamente es "una consulta de Estado". Sin embargo, a muchos ya les brincó lo manifestado por la diputada local de Ahome Cecilia Covarrubias, de que voten o no voten, López Obrador no se irá a ningún lado, ya que fue electo para seis años. Con esta postura, no tiene razón la consulta, por lo que sería mejor que su compañero de bancada César Guerrero no impulse la revocación de mandato para el gobernador, alcaldes y diputados. Estos también fueron electos para determinado tiempo. Los mismos morenistas se exhiben solos.

Quiere más. Como parte de los preparativos que se realizan ya en Mazatlán para recibir una afluencia masiva de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa, el alcalde de ese municipio, Luis Guillermo Benítez Torres, planea gestionar ante el Gobierno del Estado la ampliación de aforos. Según anunció, pedirá que a los hoteles se les permita una ocupación del 100 por ciento para dar servicio a la gran cantidad de visitantes que están reservando habitaciones para esos días. Hasta ahora, se mantiene el tope máximo de 75 por ciento de ocupación en los hoteles y otros negocios, pese al semáforo verde que ya se tiene en la entidad. Los días de Semana Santa son del 10 al 16 de abril.

Quieren un líder. Luego que hace unos días un grupo de simpatizantes de Morena en Guasave urgiera a que ese partido ya cuente con un comité directivo tanto municipal como estatal, se dice que para el mes de octubre de este año, es muy probable que ya se tenga conformada esa estructura, pues son muchas las demandas que traen esas personas y requieren de una cabeza que los guíe, sobre todo ante la molestia que hicieron pública porque en la presente administración no los tomaron en cuenta para nada. Tal vez crean que, teniendo un dirigente del partido en Guasave, la posibilidad de hacerle un llamado de atención al alcalde Martín Ahumada Quintero sea más viable, pues gracias a Morena ganó ese cargo, pero el pago fue dejarlos a un lado para llenar de priistas, panistas y jubilados del IMSS su gobierno.

¿Y la zona sur? A una semana de que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunciara la obra carretera de la comunidad de El Progreso, Mocorito, a Caitime, Salvador Alvarado, de nuevo surgen molestias en la zona sur del municipio de Mocorito, pues mientras la carretera mencionada es una obra que se iniciará desde cero, vecinos de las comunidades de Recoveco y Vitaruto desde hace tiempo claman por que se rehabilite la carretera que lleva de un poblado al otro, misma que se encuentra en pésimas condiciones y que incluso ha ocasionado accidentes; pero por más que han hecho eco del problema, no obtienen respuesta. Mientras tanto, ya dieron por hecho la carretera entre El Progreso y Caitime.