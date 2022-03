Tercer Piso

audima

Cero y van dos contra Estrada Ferreiro. Esta vez fueron los integrantes de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa (FAS) y de la Alianza Mexicana de Abogados quienes presentaron ante el Congreso local una segunda solicitud de juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Los argumentos son actos de abuso de autoridad y el presunto desvío de 40 millones de pesos del Ayuntamiento y otros 10 millones correspondientes a participaciones federales y de los que presuntamente se desconoce el destino. Lo acusan de incapacidad moral para gobernar, una nueva figura legal. Pero a ello se suma una denuncia presentada por ellos mismos ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa debido a los resultados de la auditoría a los recursos públicos ejercidos en el periodo 2020.

La convención. Los líderes de los grupos internos de Morena en Ahome están más “puestos que un calcetín” para asistir a la convención estatal del partido del próximo domingo en Culiacán. Como que ya tienen “amarradas” alianzas con otros de los demás municipios para cerrar al paso a las imposiciones de dirigentes del partido y las candidaturas. De hecho, Jorge Mexía Salazar, entre otros, del grupo Germinación Morena en Ahome, desde hace rato vienen pugnando por la realización de la convención estatal con el fin de “dar un golpe en la mesa” para que se “tome en cuenta a la base morenista”. Algunos aseguran que van a morir engañados porque los van a escuchar, pero no va a pasar de ahí. Muchos dan por asentado que las dirigencias y las candidaturas van a quedar en quienes señale “el dedo” de quienes gobiernan el país, Sinaloa y municipios. Solo remiten a lo que ocurrió en la elección pasada.

Recaudatorio. Los operativos de vigilancia vial no han dejado nada contentos a los motociclistas en Escuinapa. Y es que apuntan a que la administración de la alcaldesa Blanca Estela García tiene tanta necesidad de recursos que ya está echando mano de las multas que van de los 600 a los mil 800 pesos. Tan solo el fin de semana, los agentes de tránsito aseguraron 40 de esos vehículos durante un operativo en contra de los conductores sin casco y según advierte el Ayuntamiento, este tipo de acciones continuarán para disminuir el índice de accidentes graves y mortales.

Jalarán orejas. Luego que el presidente de la Canaco en Guasave denunciara que las actitudes de algunos agentes de tránsito les está afectando a ellos y al sector hotelero, ya que multan a los transportistas que entran a la ciudad para entregar mercancía, porque supuestamente traen exceso de carga, y eso hace que los choferes opten por no dormir en la ciudad, aunado a que los negocios no reciben el producto que les enviaron sus proveedores, ayer se denunció de manera formal ese tema ante la Dirección de Movilidad Sustentable. El comandante operativo de esa dependencia asegura que nunca habían tenido una queja por esa situación, pero ya se habló con los 150 elementos de la corporación para que no se incurra en arbitrariedades en ese aspecto, aunque el líder de la Canaco señala que en breve tendrá un reunión con el director de Movilidad Sustentable y el propio alcalde, para que esto no continúe, pues él está seguro que esos camiones no exceden su carga y se les hace injusto que ellos paguen los platos rotos por culpa de algunos agentes viales.

No previenen. Habitantes de la comunidad de Rancho Viejo en múltiples ocasiones se acercaron al Ayuntamiento de Mocorito, descontentos por la persona que quedó como comisaria de la comunidad, y después de charlas, manifestaciones y quejas en las que no podían ver cara a cara a la alcaldesa María Elizalde Ruelas, finalmente lograron su objetivo de volver a realizar el proceso de elección, y esto fue porque mostraron pruebas donde comprobaron cómo había algunas denuncias en contra de esta persona, porque decían se había intentado apoderar de terrenos que no le pertenecían. Sin embargo, el cuestionamiento es porque las autoridades municipales no se dedican a conocer los antecedentes de cada persona que es candidato a comisario o síndico municipal, para con ello evitar cualquier tipo de percance o prevenir que el cargo lo tomen personas que puedan usar este poder en contra de la comunidad.