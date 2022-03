Tercer Piso

audima

Estrada cuestiona triunfo de Rocha. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue más allá de las simples acusaciones en contra del gobernador, a quien ha señalado de estar detrás de Feliciano Castro como orquestador de las solicitudes de juicio político en su contra. Esta vez, el primer edil declaró en un noticiario radiofónico que Rocha Moya “no ganó la gubernatura limpiamente”, a lo que el mandatario estatal le respondió desde la conferencia semanera de este miércoles, en la que le recordó que la contienda fue calificada por la autoridad y legitimada, además de haber sido el candidato a gobernador que obtuvo más votos y el mayor margen de ventaja sobre el más cercano. Incluso le mandó decir a Estrada que, si él sabe algo sobre suciedad en la elección, pues que lo diga, aunque adelantó que no hay nada, que lo del alcalde se trata más de un asunto de conducta personal.

A la medida. Hay priistas en Ahome que empezaron a verle sesgo a la convocatoria de la que ya dio un adelanto el delegado nacional del PRI en Sinaloa, Enrique Benítez. En cuanto más atan cabos, sacan la conclusión de que lleva dedicatoria para el exsenador Aarón Irízar. Si este se había descartado para entrarle al proceso de elección porque quiere un periodo completo y no interino, como el que está en juego, ahora el camino para él está libre. El que quede como presidente interino puede participar en el próximo proceso para la elección de la dirigencia completo. Y para que no se vea como una reelección, tendría que separarse un mes antes. Es decir, la convocatoria está hecha a su medida con el respaldo del senador Mario Zamora Gastélum, que parece que se va a salir con la suya.

Chamba extra. Desde su renuncia al Partido Sinaloense (PAS), la diputada local Guadalupe Sarabia Soto se ha convertido en la representante del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en la zona sur del estado. La legisladora medió un acuerdo para solucionar el conflicto de trabajadores en la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa (Jumapae) y concilió una reunión directa con el mandatario. También se ha reunido con la alcaldesa de Rosario y de Escuinapa, Claudia Valdez y Blanca Estela García, para buscar soluciones a la crisis financiera por la que atraviesan ambas municipalidades. La legisladora anunció que se integraría al proyecto de gobierno de Rocha Moya y eso fue inmediato.

Proyecto en ciernes. El diputado federal Casimiro Zamora Valdez señaló que desde la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión, de la cual forma parte, se está trabajando en la consecución de recursos para un proyecto de biotecnología acuícola planteado por el Ciidir en Guasave, el cual vendrá a favorecer e impulsar la acuacultura tecnificada, así como la diversificación de especies marinas. La obra se haría en unos terrenos ubicados a la entrada del campo pesquero de la Boca del Río, donde se producirán alevines de peces y postlarvas de crustáceo, además de moluscos que vendrían a apoyar un proyecto de maricultura, sobre el cual ya se está trabajando, y según el legislador, sería a corto plazo cuando se den más detalles del mismo.

Sin dirigencias. Fuerza y unión, es algo con lo que sueñan los militantes de Morena, en Sinaloa, tanto que con la intención de hacerse escuchar algunos integrantes de este grupo en los municipios de Salvador Alvarado y Guasave, encabezados por Eleazar Portillo, se unieron y sacaron a la luz las problemáticas que rodean a este partido político. Con base en lo que dicen, todo pareciera indicar que las actuales autoridades que ocupan algunos cargos en las administraciones públicas gracias a Morena, se han olvidado del partido. Ante esto, los militantes que se consideran fieles a sus colores dicen que urge que haya estructura en este grupo y que los apoyen, porque no tienen líderes que los guíen o con quién planear el rumbo de Morena, y ni siquiera existen los comités municipales o estatales, mientras que muchas personas que no pertenecen realmente al partido gozan de cargos públicos bien remunerados;#y los que pelean por que el partido no caiga, nadie los voltea a ver.