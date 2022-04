Tercer Piso

audima

Renuncia otra diputada al PAS. Aunque había dicho que no abandonaría el Partido Sinaloense, finalmente la diputada badiraguatense Verónica Avilés Rochín renunció este jueves al grupo parlamentario del PAS para irse a Morena, con lo que ya suman tres legisladores que abandonan las filas del partido fundado por Héctor Melesio Cuen Ojeda, actual secretario de Salud, lo que ha sido interpretado como un nuevo golpe por parte del mandatario sinaloense a su secretario. Eso sí, la diputada se sacó una frase de la manga para intentar justificar la renuncia: “Las novias se arrepienten en el altar”, dijo a los medios al confirmar su adhesión a Morena, solo que en su caso no fue un arrepentimiento en el altar, pues de haber sido así no hubiera conseguido la diputación. Lo de ella se asemeja más a un divorcio con el PAS. Verónica Avilés se suma a las renuncias de Rosario Guadalupe Sarabia y Martín Vega Álvarez.

Notificación. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no tardó mucho en confirmar que el Instituto Nacional Electoral tiene un procedimiento en su contra por “declaraciones ilegales” en el tema de la revocación de mandato. La notificación le llegó ayer muy temprano y de inmediato le dio respuesta. Todo hace indicar que ya estaba preparado para ello con su mejor defensa: que sí había hecho promoción para ese ejercicio democrático, pero como una invitación a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 10 de abril para votar a favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que resta en el tema es esperar la resolución del caso por parte del INE. Algunos dicen que es “más el circo que hacen” porque al gobernador Rubén Rocha solo le pidieron que borrara los mensajes que había emitido en el mismo sentido que Vargas Landeros.

Crítica. En Mazatlán, se llevan a cabo, de manera simultánea, dos ferias del libro. Una es organizada por el Ayuntamiento y otra, por la UAS. La situación inédita generó la inconformidad del mismo director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien criticó a la máxima casa de estudios sinaloense por no integrarse a las actividades del Festival del Libro 2022. La situación, dijo, es absurda para una ciudad como Mazatlán.

Comparecerá ante ediles. El alcalde de Guasave finalmente habló del tema del Instituto del Deporte, luego de que personal de esa paramunicipal se pusiera a vender alcohol en un juego de futbol de la Liga de Primera Fuerza, aunado a que ellos mismos están manejando el recurso que entra por ese concepto, lo cual nunca se había dado con administraciones pasadas. Al final, Martín Ahumada Quintero no supo precisar nada al respecto, lo único que sí le dijo a los regidores es que el director del Imudeg, César Ojeda Anaya, va a comparecer ante ellos para dar una explicación detallada del porqué mandó a sus subordinados a vender cerveza, así como las razones por las que decidió manejar él ese dinero, cuando eso ha sido exclusivo de los directivos del torneo. El coordinador de los ediles de Morena, Julio Iván Villicaña Torres, es quien pidió al alcalde que se vea ese tema, pues hay muchas dudas sobre el uso que se le pensaba dar a ese recurso.

A esperar. Cuando parecía que las cosas se habían resuelto de manera tranquila, tras vivir unas campañas y proceso electoral en calma, y que avalar a los nuevos síndicos municipales de Salvador Alvarado sería un mero trámite, ocurrió lo que no se esperaba, pues solamente rindió protesta el síndico de Cacalotita, Jorge Leopoldo Inzunza Félix, mientras que Carlos Humberto Cuadras Bojórquez, quien fue el ganador de la elección en Villa Benito Juárez, tendrá que esperar hasta que se desahoguen los recursos de impugnación que hay contra dicha elección. Cabe recordar que él fue el único que manifestó inconformidad sobre supuestos sobornos en las casillas el día de la elección, y curiosamente sobre él cayeron las impugnaciones. Ahora tendrá que esperar a ver de qué manera se resuelve este asunto.