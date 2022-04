Tercer Piso

audima

Levantan la voz en Morena. Militantes de a pie de Sinaloa levantaron la voz y denunciaron que en el partido de Morena son usados para que consigan los votos, pero quienes son favorecidos con las candidaturas son expriistas u otras personas que no trabajan para el partido. Durante la Convención Estatal Morenista celebrada ayer, los inconformes se pronunciaron en contra de la reelección de diputados y de las técnicas que se realizan para el reparto de las candidaturas. En la actualidad, puede verse cómo algunas de las personas que durante las pasadas campañas anduvieron pidiendo el voto de casa en casa ya se alejaron de este partido al ver que no se les benefició en nada. Pero a pesar de que hay quienes se han decepcionado, también hay quienes traicionaron a su partido para buscar ingresar a Morena, como lo han hecho exmilitantes del Partido Sinaloense. Pues hay que ver si en esta ocasión los dirigentes del partido escuchan las voces, entre ellos de Jorge Luis Salazar, que durante su participación acusó de que en Morena no hay democracia.

Agitadas las aguas. El delegado nacional del PRI, Enrique Benítez, no dejó contentos a muchos priistas de Ahome porque consideran que solo les está dando "atole con el dedo". Al final, están ciertos de que van a imponer al presidente sustituto. Incluso, hay un grupo de priistas que se mostró sorprendido que Benítez no mencionara como uno de los aspirantes a esa posición al exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave. Ciertamente, este no ha hecho público si quiere o no esa posición, pero hay priistas que lo respaldan, lo que ya sabe el delegado priista. En su visita este fin de semana a Los Mochis, solo mencionó a Marco Antonio Osuna Moreno y a Bernardino Antelo Esper como dos de los aspirantes. La inclusión de Antelo Esper en la lista de aspirantes fue sorpresiva. Algunos consideran que Ruelas Echave está siendo cauteloso para no dar un paso en falso. Si ve condiciones, se va a abrir de capa; y si no, pues mejor ni siquiera muestra sus aspiraciones.

Direccionados. En Rosario, la construcción de la presa Santa María se ha convertido en la beneficiaria de los recursos generados a través de la lotería nacional con la rifa de los lotes que alguna vez conformaron parte del megaproyecto turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Teacapán - Playa Espíritu. En el sorteo especial de la semana pasada se rifaron 200 predios ubicados en Escuinapa, en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Con este, suman ya dos sorteos de predios turísticos, situación que no ha dejado del todo conforme a los habitantes de ese municipio, donde ya se soñaba un destino ecoturístico de nivel mundial, para el cual, hasta escuelas se habían construido ya.

Sin previa notificación. El excoordinador de los regidores de Morena en Guasave Julio Iván Villicaña Torres asegura que a él jamás se le notificó que sería destituido como tal, luego de que el pasado viernes los ediles nombraran a Sergio García Montoya como nuevo líder de bancada, asegurando que fue en respuesta a que él ya no quiso seguir la línea política de ese grupo. Asegura que el viernes, a las 13:20 horas, él habló con el doctor García para saber si había hecho algún acuerdo con el resto de los ediles, y este le dijo que no, que él era hombre de palabra y no había hecho ningún trato, pero a las 14:40 horas del mismo día entregaron un documento firmado por los regidores para destituirlo como tal y con Sergio García como su sucesor. Asegura que desde hoy ya trabajará por su cuenta, sin nada que lo frene para sacar adelante unos proyectos que trae en mente, eso sí, siempre defendiendo a la 4T.

Unos van y otros vienen. Como ya es bien sabido, el Partido Sinaloense (PAS) ha perdido a varias de sus integrantes importantes en tan solo unas semanas, y la última en dar a conocer su pronunciamiento fue Luz Verónica Avilés Rochín, diputada local del Distrito 10 que se unió a las trincheras de Morena. Sin embargo, según Héctor Melesio Cuen Ojeda, el líder estatal de este grupo, unos van y otros tantos vienen, tan seguro que dice que este partido está teniendo buen crecimiento, y como muestra de ello en Mocorito, José Alfredo López, mejor conocido como "Alfredín", se integró a sus filas y dejó a un lado al PRD, partido con el que lograra la candidatura por la presidencia de Mocorito el año pasado.