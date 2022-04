Tercer Piso

audima

¿Espionaje al gobierno de Rocha? Este lunes en su conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que él y sus funcionarios eran espiados, que incluso en su despacho y en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, así como en la de Bienestar y Finanzas, encontraron alrededor de 10 cámaras de video y micrófonos ocultos, dispositivos que cree fueron instalados ya en su administración, quizá durante los días de diciembre, periodo en que estuvo más tranquila la actividad en Palacio de Gobierno. Cuestionado sobre si la autoría de este espionaje podría atribuirse a gente de su administración, ser “fuego amigo”, no quiso meterse en esa camisa de once varas. Incluso adelantó que no denunciará el tema, pero lo sacó a relucir para asegurar que su administración no espía, que, al contrario, ellos son espiados.

Las razones. El cese de Fabián Cázarez como tesorero de El Fuerte dejó un mal sabor de boca a un vasto sector de fortenses que no dan crédito a que el gobernador Rubén Rocha Moya haya operado y empujado al alcalde Gildardo Leyva para que se animara a tomar esa decisión. ¿Cuál es la razón del cese de Cázarez? Algunos no solo encontraron que su honestidad en el manejo de los recursos públicos era ya un obstáculo para Leyva y sus cercanos, sino también prevaleció el ajuste de cuentas con su hermano Adrián por su cercanía con el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder moral del Partido Sinaloense. Esto es lo que circula entre los fortenses. La decisión de Rocha Moya y Leyva fue de dos bandas por convenir a sus intereses. Mira nomás.

Posturas encontradas. Hay una falta de congruencia entre las declaraciones de los funcionarios estatales y municipales en lo que respecta a las medidas epidemiológicas planeadas para el periodo vacacional de Semana Santa. Y para no ir más lejos está ahí el caso del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, quien se pronuncia porque durante los días de alta afluencia, sea libre la decisión de usar o no el cubrebocas. Esto contrasta con el llamado reiterado del secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, para no abandonar los protocolos preventivos, pues de ello dependerá mantener cortadas las cadenas de contagios.

Hace llamado. El dirigente de la Canaco en Guasave pidió a sus agremiados que mantengan un tiempo más la aplicación de los protocolos sanitarios en sus negocios, sobre todo el uso del cubrebocas, ya que se han percatado que en ciertos establecimientos no lo piden, por lo que se corre el riesgo que en esta Semana Santa se pudiera dar un nuevo rebrote de contagios si no se toman las medidas pertinentes. Ariel Lugo Carvajal asegura que pasando la Semana Mayor se puede hacer una evaluación para determinar si realmente ya es tiempo de dejar el cubrebocas, aunque desde su punto de vista de debe mantener el mayor tiempo posible, pues ya se han tenido malas experiencias con el repunte de contagios y no ven la necesidad que eso ocurra de nuevo solo por relajarse.

Aclarando. Quien fue muy claro en su mensaje durante el anuncio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) y el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, para el proyecto del jardín botánico, es el alcalde Armando Camacho Aguilar, pues todo indica que tiene muy presente que dicho proyecto no es algo nuevo en su administración, ya que hay que recordar que comenzó a gestionarse durante la administración pasada y ahora le toca a la actual darle el seguimiento necesario para concretarlo, por lo que Camacho Aguilar señaló que no viene a colgarse medallas con esto, sino principalmente a trabajar para que el proyecto del jardín siga su curso.