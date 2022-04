Tercer Piso

audima

Torres se burla del gobernador. Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, no desaprovechó la oportunidad para burlarse del gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró el lunes que tanto él como tres de sus secretarios eran espiados. El excandidato a la gubernatura por el partido naranja prácticamente lo llamó aficionado a las series y películas de espionaje en Netflix, por lo que le señaló que seguramente quien lo espía es la sociedad, que por ningún lado ve obras ni acciones de esta administración. Sergio también le recriminó al mandatario estatal que no quiera interponer una denuncia por presunto espionaje, cuando la exigencia de la ciudadanía es combatir la impunidad.

Por si las dudas. Después del supuesto caso de espionaje detectado en Palacio de Gobierno estatal, donde se habrían encontraron 10 cámaras de video ocultas entre los plafones, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reveló que cada cierto tiempo revisa sus oficinas pues “siempre hay infiltrados”. El polémico Químico busca, sobre todo, cámaras y micrófonos ocultos y lo hará una vez que se dio a conocer el caso en el gobierno estatal que preside Rubén Rocha Moya.

La decisión. Los líderes indígenas de Ahome del grupo Aquí No fijaron su postura en torno a la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se definirá el recurso de revisión del amparo de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Uno de ellos, Felipe Montaño, dijo que van a respetar la decisión que se tome. Y si se ordena la consulta indígena, ellos van a hacer valer su voz porque, de antemano, ya saben el resultado que va a haber. Sí, que la mayoría va a votar en favor de la construcción de la planta. Por eso, Montaño traslució una derrota anticipada porque en el amparo se ordena la consulta indígena para que la Manifestación de Impacto Ambiental tenga validez. Es decir, la confirmación del amparo sería un triunfo para Gas y Petroquímica de Occidente. Y como eso es hoy, los líderes opositores al proyecto se pusieron el huarache antes de espinarse.

Incremento salarial. El dirigente del Stashag en Guasave, Alejandro Pimentel Medina, no ha dejado de señalar en redes sociales que el acuerdo de incremento salarial que pactaron el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave y el gobierno municipal para los años 2021 y 2022, no trajo ningún beneficio para sus representados, ya que el aumento fue inferior a lo que la ley estipula, por lo que considera que el patrón fue el único ganador en esa negociación. A pesar que de acuerdo a la Comisión de Salarios Mínimos el incremento en el 2021 fue del 6 por ciento, mientras que en el 2022 pasó a un 9, a los sindicalizados del Ayuntamiento se les aumentó de un 3 a un 5 por ciento en el 2021, mientras que de un 4 a un 6 este año, por lo que el líder del Stashag ha mantenido una crítica constante contra Célica Gaxiola Castro, dirigente del Satag, al considerar que el acuerdo logrado con el Ayuntamiento no beneficia en nada a los empleados, pero sí fue positivo para el gobierno municipal.

Los adelantos. Tras el anuncio, en medio de un gran encuentro entre pasistas y con la presencia del líder estatal del PAS, del ingreso a ese instituto político de José Alfredo López Castro, excandidato del PRD a la alcaldía de Mocorito, se especula que “Alfredín” lo hizo como medida desesperada para lograr sus aspiraciones políticas de gobernar el municipio, y que este anticipo al 2024 lo podría dejar sin cabeza. Igual se comenta que debió haber tenido un compromiso por escrito, que hoy lo guardaría bajo llave, para poder hacerlo valer llegada la fecha, sin embargo, igual que Alfredín se encuentra Jaime Angulo, quien tuvo que dar un paso al costado para dejar el camino libre a la ahora alcaldesa María Elizalde, cuando se determinó que la candidatura era para una mujer en Mocorito.