Tercer piso

Sin resultados. Este día, regresan a clases presenciales miles de estudiantes de educación básica en Sinaloa, y algunos lo harán en pésimas condiciones debido a que muchas escuelas no están bien equipadas y otras sufrieron robos durante este corto periodo vacacional. Muy lento se está viendo el trabajo por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, cuya titular, Graciela Domínguez Nava, no deja de darle promoción al programa federal La Escuela es Nuestra, mismo que en Sinaloa ha dejado mucho qué desear. Muchos niños ya quieren volver a sus escuelas pero no pueden hacerlo porque el mejorar los planteles no ha sido una prioridad del gobierno federal ni del estatal, lo cual es muy lamentable. Se esperaban más resultados de Domínguez Nava, pero se ha perdido en pleitos con el sindicato, más que en velar para que las condiciones de las escuelas mejoren.

Posicionamiento. La familia de Itzel, asesinada a martillazos por un joven en El Fuerte, agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya y al alcalde fortense, Gildardo Leyva, el apoyo que han recibido en estos momentos difíciles. Antes habían detectado que algunos pretendían politizar el caso para afectar la imagen de Rocha y Leyva, a lo que se opusieron. Lo único que ellos querían era justicia, a lo que el gobernador se comprometió en la visita que les hizo cuando velaban a la joven en la comunidad de Saca Agua, en sierra fortense. Algunos dicen que la captura del joven y la posición de la familia hizo que actores políticos en la colonial ciudad y en Sinaloa frenaran sus intenciones de hacerles ruido. Y es que el caso parece estar esclarecido porque, si no, otra cosa fuera para Rocha y Leyva. De todos modos, ayer en Los Mochis un grupo de mujeres del Colectivo Violetas Ingobernables realizó una marcha para exigir justicia en el caso de Itzel y rechazar la violencia contra las mujeres.

Buenas cuentas. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dará hoy, seguramente, un reporte de resultados sobre el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. No se necesita tener un doctorado en Harvard para augurar que sus cuentas serán alegres. Hay motivos para ello. De acuerdo con estimaciones hechas por el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, en Sinaloa se tuvo una derrama económica cercana a los 10 mil millones. El 60 por ciento se lo lleva Mazatlán. Pero otra cosa es el tema de seguridad. Ahí Mazatlán tiene un saldo rojo, con la desaparición de los tres jóvenes de Nuevo León, el homicidio de un motociclista en pleno malecón y la muerte de otro en un accidente. Ese es un tema que se debe analizar para prever los efectos en el plano turístico.

Cuarta dosis. El coordinador regional de la Secretaría del Bienestar en los municipios de Guasave y Angostura señaló que será a finales de esta semana cuando se esté aplicando la cuarta dosis contra el covid-19, con la diferencia que ahora no será para todo el público, sino únicamente para las personas mayores de 60 años, así como para quienes laboran en el sector salud. Para poder ser inmunizados por cuarta ocasión, los candidatos deberán tener, por lo menos, cuatro meses cumplidos de haberse puesto el tercer refuerzo, mientras que la idea es estar trabajando por un espacio de dos días, donde habrán de aplicar unas 5 mil dosis solo en Guasave.

A ver qué propone. La problemática de los vecinos de Rancho Viejo, Mocorito, que se mantienen inconformes con el nombramiento como comisaria de Guadalupe Ruiz, tuvo un nuevo capítulo este fin de semana durante la inauguración del Campo de Girasoles en el Pueblo Mágico de Mocorito, pues los inconformes aprovecharon la visita del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para manifestarle la situación, ante lo que el mandatario se comprometió a visitarlos para revisar el caso. Cabe recordar que, luego del revés que sufrieron en cabildo cuando todo apuntaba a que les aprobarían una nueva asamblea, los vecinos señalaron que su siguiente parada sería el Congreso del Estado, pero abordaron primero al gobernador. Ahora falta ver qué propuesta o solución les puede dar Rubén Rocha Moya, pues la alcaldesa, María Elizalde, ya le tomó la protesta correspondiente a la comisaria y, según lo que han señalado algunos, todo fue apegado a la ley.