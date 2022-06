Tercer Piso

audima

Como un mensaje. Después de que la expresidenta del Sistema DIF Municipal de Mazatlán, Gabriela Peña Chico, declaró ante los medios que le dolía lo poco caballeroso que había sido el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al despedirla del cargo a través de una carta, este parece aprovechar cada discurso público para darle una velada respuesta. En varias ocasiones aseguró que él es un caballero y que siempre respeta a las mujeres.

Las restas. Con convenio vigente o no con Morena, nuchos en Ahome dicen que el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, ya no cuenta con los pasistas que se quedaron en el gobierno estatal y municipales. Y es que están entregados al gobernador Rubén Rocha y alcaldes. Él los dejó libres para la decisión, pero ninguno renunció para demostrarle su lealtad. Bueno, solo un subsecretario de Salud.

Confusión. Falta claridad en los protocolos del sector salud. Ya se tiene experiencia en la pandemia de covid-19, pero aún no hay protocolos claros de qué hacer cuando se presenten casos en las escuelas. Los maestros están haciendo lo que les parece mejor cuando sale un caso positivo y están cerrando las escuelas, otros prefieren recortar el cupo de alumnos a la mitad para prevenir porque ellos son quienes reciben los reclamos de los padres. ¿Y SSA o SEPyC?

Ejercicio municipal. El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados señaló que el alcalde de Guasave tiene que entender que mientras no se reforme la Ley de Gobierno Municipal, la Sindicatura de Procuración será la que tenga la facultad legal en la comuna, y no él, como quiere hacer creer. Ricardo Beltrán dijo que el jurídico que impuso Martín Ahumada no puede estar al frente de las cuestiones legales, mientras el Tribunal de Justicia Administrativa no diga lo contrario.

La petición. El mensaje de la representante de Mi Casa Gestión Social, Olivia Torres, fue directo y al grano al pedir al Gobierno del Estado y a delegados de Infonavit un trato más humano para las familias que tienen el riesgo de perder sus hogares. La situación es que pese a las súplicas de detener los embargos nomás no ha habido respuesta y hasta pareciera que hay más mano dura contra quienes se encuentran en una situación difícil.