Tercer Piso

Desinformación

Por cuarta ocasión, las autoridades federales dan información errónea en lo que respecta a los presuntos asesinos de Luis Enrique Ramírez. Ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que había dos detenidos, y el gobernador Rubén Rocha salió a decir que no era cierto. Por su parte, la fiscal de nueva cuenta prefirió no salir a dar una explicación, y de la dependencia solo se contestó que no había detenidos.

Decisión retardada

Mientras la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), que dirige Graciela Domínguez Nava, se tarda en decidir culminar el ciclo escolar a distancia, va en aumento el número de escuelas cerradas por brotes de covid-19. La quinta ola de contagios que recorre la entidad ya ha obligado el cierre de 20 planteles, según estimaciones del jefe de Servicios Regionales de Educación, José Juan Rendón.

Más de lo mismo

Muchos ahomenses se quedaron atónitos tras la expresión del gobernador Rubén Rocha de que Juan de Dios Gámez, quien llegó a la alcaldía de Culiacán, es su ahijado de bautizo. A Rocha no le parecerá mal, pero a algunos sectores de Ahome y de Sinaloa sí, porque se acredita aún más que su gabinete es de amiguismos y familiares. Estos son los vicios que se iban a desterrar con la llegada de Morena. Ya se vio que no.

Confían que llueva

Líderes agrícolas de Guasave confían en que haya lluvias abundantes para no tener problemas para tener un ciclo normal de otoño-invierno, ya que hasta el momento la captación en la presa Bacurato es muy baja, pues no llega ni al 15 por ciento, y se necesita por lo menos un 70 para salir bien librados. El dirigente de la Anapsin, Modesto López, reconoció que ahorita es muy temprano para valorar eso, pero sabe que dependen de la naturaleza para ello.

En la creencia

Mientras en Salvador Alvarado se piensa que se irán en una alianza PRI, PAN y PRD, los líderes estatales de Acción Nacional y de la Revolución Democrática se empiezan a sacudir el polvo y ya se especula que buscan hacer fuerza con Movimiento Ciudadano; toda vez que el líder estatal de MC, Sergio Torres, ha tenido encuentros privados por separado con Roxana Rubio y Oner Gonzalo Lazcano.