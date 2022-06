Tercer Piso

¿Hace trampa?

Gloria Imelda Félix, la diputada por el PRI, movió cielo mar y tierra para que le dieran los 16 mil pesos mensuales como apoyo para hospedaje, alimentación y transportación alegando que vive en Mocorito, cuando, de acuerdo a personas de ese municipio, tiene años viviendo en Culiacán y, tan cerca del Congreso, que bien podría llegar a pie. ¿Qué debería hacer el Congreso?, ¿cuántos diputados estarán haciendo lo mismo?

No se desaniman

No les cayó mal a los seguidores del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, que el gobernador Rubén Rocha Moya haya rectificado ayer que el apoyo que le dio a sus aspiraciones no es destape para la gubernatura. Y es que dicen que así se evita que le echen toda la caballada a Vargas Landeros para desbarrancar su proyecto. Se habla que la aspiración sigue vigente, pero todo a su tiempo, sin aceleres.

Más tranquilo

Con ánimo renovado, se ve al secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, el también exalcalde de Rosario Édgar Augusto González Zataráin, luego de que el gobernador del estado le diera su respaldo en medio de la lucha jurídica por tres demandas interpuesta en su contra. También le han brindado su apoyo los regidores, quienes hicieron público un desplegado a su favor. Dice que así continuará la defensa de los intereses municipales.

Lluvias leves

Aunque ya cayeron las primeras lluvias en el municipio de Sinaloa, la realidad es que fueron muy leves, o por lo menos eso comenta el gerente de la Jumapas, pues dice que solo cayeron 8 milímetros, que nomás sirvieron para regar las calles. Guadalupe Castro destaca que se necesitan precipitaciones de 120 a 140 milímetros para que los pozos se vean beneficiados, y si les cae una tormenta, mucho mejor.

¡Esos no son míos!

Pese a la grave sequía que enfrenta el municipio de Mocorito y que desde el trienio pasado que encabezó un proyecto junto con la Conagua y que ahora son los mismos empresarios quienes buscan empujar la continuación de la construcción de la presa de Piedra Labrada, el gobernador Rubén Rocha Moya, cuando se le preguntó sobre qué pasaría, se limitó a decir que no son sus proyectos y que él habla solo de sus proyectos y lo que le ha pedido la gente.