Tercer Piso

Gobierno sensible

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, estuvo ayer de visita en EL DEBATE y entre otras cosas reveló en una entrevista que su gobierno no está pensado en ser de grandes obras. El munícipe se plantea una administración cercana y sensible a la gente. Eso revela mucho lo que será su administración para quienes se preguntaban cuáles serán los proyectos prioritarios en lo que resta de este gobierno.

Dan color

En esta semana parece que va a salir humo blanco para la elección de la nueva dirigencia estatal en el PRI. El proyecto de que sea para un periodo de cuatro años y no de unos meses ya permeó entre los priistas de Ahome. Se habla que el delegado Enrique Burgos iniciará el cabildeo para llegar a acuerdos con la líder Cinthia Valenzuela y los aspirantes. En Ahome están puestos Álvaro Ruelas, Bernardino Antelo y Marco Antonio Osuna.

Lámparas a revisión

El pasado fin de semana, el alcalde Guillermo Benítez y funcionarios se reunieron con el gobernador del estado, Rubén Rocha, donde según dijo el Químico se lograron acuerdos para realizar obras en el puerto, entre ellas para evitar las inundaciones en El Toreo. Pues ayer, el mandatario estatal reveló que también abordaron el tema de las luminarias y reveló que la empresa Azteca Lighting está en revisión por incumplimiento de contratos.

CFE los asusta

Varios comerciantes en Guasave han optado por cerrar más temprano de lo normal sus negocios debido a que los recibos de la CFE les están llegando muy elevados, y como las ventas no son las mejores en estos momentos, pues andan como en un 70 por ciento, los obliga a tomar ese tipo de medidas. Es obvio que a la CFE hay que pagarle, vendas o no, así que para evitar afectar más sus finanzas, por lo pronto aplicarán esa estrategia.

El mismo problema

Un análisis a conciencia requiere el buen manejo de los recursos que otorga el Gobierno del Estado a las estaciones de Bomberos en Sinaloa que coordina Jorge Julián Chávez Murillo. Desde hace años tienen problemas para entregar el recurso para poder operar las estaciones, presentan retraso hasta de seis meses. Algo no anda bien, pues dependen de la buena de Dios y de la esperanza de que los voluntarios de paga aguanten sin sueldo.