Tercer Piso

Castigo ejemplar

Hasta 10 años de cárcel será la pena máxima para quien robe, sustraiga o transporte camarón de granja sin los permisos oficiales. La Comisión de Pesca en el Congreso del Estado propuso elevar los castigos en materia pesquera como parte de la reforma al Código Penal que hoy será discutida en el Congreso del Estado. La propuesta fue anunciada ayer por el presidente de esta comisión, Juan Carlos Padrón.

Con reservas

Con razón o sin ella, los periodistas de Ahome tomaron con reservas la elección de Jhenny Judith Bernal como directora general del Instituto para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas. Algunos consideran que la unanimidad de los diputados locales huele más a consigna. De hecho, dicen que por eso nadie del municipio participó, para no ser comparsa de un proceso arreglado.

Que no es un rata

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, calificó como un juego político la demanda que interpusieron los regidores del PAS América Carrasco y Reynaldo González en la FGE, y dijo que ellos tienen un líder que les dice qué hacer. En su defensa, el Químico aseguró que no tiene nada que esconder y que no es rata, como la mayoría que ha llegado al Ayuntamiento. ¿Serán ciertas sus palabras?

A prevenir accidentes

El director de Tránsito en el municipio de Sinaloa, Héctor Leyva Castro, declaró que ya empezaron con un operativo en la región con motivo de las vacaciones de verano, donde 53 elementos intervendrán para tratar de que no ocurran accidentes durante ese periodo de asueto, y tal parece que tienen mucha confianza que así sea, pues han decidido no aplicar el programa del Alcoholímetro en esos días. Ojalá que las cuentas les salgan bien y al rato no se arrepientan de no haber sido más enérgicos.

Bien apuntados

El próximo domingo se llevará a cabo el proceso de consejeros de Morena, y en la región del Évora ya se preparan y desfilan una gran lista de nombres que, sin duda, buscarán ser favorecidos con el proceso. Nombres ya conocidos como Ambrocio Chávez, Luz Edith Márquez y Patricia Dautt, así como otros tantos de quienes poco se conoce trabajo morenista, como Flavio Fernando Sánchez, ya están más que apuntados.